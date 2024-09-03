Еще один Крымский мост возвели в Волгограде

В центре Волгограда установили арт-объект «Крымский мост» в честь воссоединения Крыма с Россией. Как передает V102.RU, об этом сообщил депутат гордумы Сергей Сидельников в своем Telegram-канале. Как убедился фотокорреспондент информагентства, на месте нового арт-объекта сегодня завершаются финальные работы.





Напомним, сквер с символичным названием «Мы вместе» находится на территории улицы 7-я Гвардейская в Волгограде. Эту зеленую зону, которую сейчас активно благоустраивают решили посвятить новым регионам России. Здесь устанавливают конструкции, которые символизируют субъекты РФ.





Так, согласно разработанной концепции, арт-объект «Мирный атом» напоминает о Запорожской области из-за расположенной там АЭС. Конструкция «Крымский мост» установили в честь воссоединения Крыма с Россией. Арт-объект «Город роз» посвящен Донецку, а композиция «Луганский уголь» - природным богатствам Донбасса. «Маяк» посвящен 70-метровому гиперболоидному маяку в Херсонской области, а «Графская пристань» будет напоминать волгоградцам и гостям города о Севастополе.

В конце августа волгоградцы обратили внимание на необычную технологию создания тематического арт-объекта «Мы вместе», который обкладывали мешками с песком. В мэрии Волгограда тогда пояснили, что мешки, наполненные песком, используются для создания геопластики — они формируют поверхность искусственного холма и не несут конструктивную нагрузку основного элемента. Что из этого вышло можно уже рассмотреть на фотографиях.





Фото: Павел Мирошкин / V102.RU