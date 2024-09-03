Общество

В Волгограде умные домофоны исполнили хит Шуфутинского: видео

Общество 03.09.2024 13:45
0
03.09.2024 13:45


В Волгограде для жителей многоквартирных домов умные домофоны исполнили главный хит Михаила Шуфутинского. Как сообщили V102.RU местные жители, при открытии двери из домофона сегодня звучит песня «Третье сентября». Волгоградцы оценили креатив, поделившись видеороликом в местных телеграм-каналах. 



Пользователи соцсетей предложили установить такие домофоны по всему городу. 

- Было бы круто, чтоб у нас так сделали. Заходили с музыкой, и выходили так же, - шутят волгоградцы. 

Однако нашлись и те, кого такие инновации вызвали подозрение и обеспокоенность. 

- Ага, значит есть удаленный доступ, вот так диверсанты проникнут и отключат всем домофоны, - отмечают другие пользователи.

Видео: Жесть Волгограда / Telegram

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.09.2024 15:07
Общество 03.09.2024 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2024 14:18
Общество 03.09.2024 14:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.09.2024 14:08
Общество 03.09.2024 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2024 12:37 Реклама
Общество 03.09.2024 12:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.09.2024 12:00
Общество 03.09.2024 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2024 09:14
Общество 03.09.2024 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2024 08:07
Общество 03.09.2024 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2024 21:36
Общество 02.09.2024 21:36
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2024 20:31
Общество 02.09.2024 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2024 20:02
Общество 02.09.2024 20:02
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.09.2024 19:24
Общество 02.09.2024 19:24
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2024 17:59
Общество 02.09.2024 17:59
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.09.2024 16:00
Общество 02.09.2024 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2024 14:55
Общество 02.09.2024 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2024 14:44
Общество 02.09.2024 14:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:07
20 лет со дня трагедии: в Волгограде почтили память жертв теракта в БесланеСмотреть фотографии
14:18
В День знаний в Волгограде открыты школьные кафеСмотреть фотографии
14:08
Два мозаичных панно в центре Волгограда стали объектами культурного наследияСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде умные домофоны исполнили хит Шуфутинского: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В Волгограде лжеинвалид обманула государство на 1,2 млн рублейСмотреть фотографии
12:48
Осужденный на 20 лет член банды «цапков» дает показания в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:47
Выпившую уксус 2-летнюю девочку спасают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:42
«Каустик» потерпел второе поражение подряд на старте СуперлигиСмотреть фотографии
12:37
Полис ОМС для студентов: ответы на важные вопросы к началу учебного годаСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области мотоциклист покалечился после встречи с коровойСмотреть фотографии
12:00
Эвакуированные в Волгоградскую область куряне могут получить выплатыСмотреть фотографии
11:04
Волгоградку осудили за сбитого на пешеходном переходе школьникаСмотреть фотографии
11:02
Под Волгоградом из-за замыкания сгорело кафе «У тети Раи»Смотреть фотографии
10:27
Скалкой, доской и табуретом: волгоградца осудили за жестокое избиение из-за принципа под Новый годСмотреть фотографии
10:20
Денис Бояринцев увидел много брака у «Ротора» в матче с «Чайкой»Смотреть фотографии
10:07
Деньги на карту: волгоградцам доступны быстрые и удобные займы от MoneymanСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде ДТП с иномаркой, влетевшей в столб, зафиксировала видеокамераСмотреть фотографииCмотреть видео
09:52
В Волгограде подорожало вторичное жильеСмотреть фотографии
09:37
В хуторе Волгоградской области сгорел дом: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:16
Жительниц Волгоградской области наградили за экологические сказки и стихиСмотреть фотографии
09:14
Военный инженер возглавил волгоградское ГУ МЧС вместо уволенного Путиным ЛюбавинаСмотреть фотографии
08:34
В Волгоградской области в ДТП погибла короваСмотреть фотографии
08:07
Волгоград 3 сентября стал СталинградомСмотреть фотографии
07:53
В Волжском на ремонт 12 дорог потратят 270,8 млн рублейСмотреть фотографии
22:09
«Вас не подменили?»: «Ротор» дома сыграл в нулевую ничью с «Чайкой»Смотреть фотографии
21:36
Четыре двойни родились за неделю в перинатальном центре ВолгоградаСмотреть фотографии
20:58
«Большой брат» – перезагрузка: в Волгоградской области перенастроят дорожные камерыСмотреть фотографии
20:31
Велено – сделано: замы волгоградского губернатора разъехались по городам и весямСмотреть фотографии
20:02
«СК – Zа Правду!»: будущие следователи приступили к учебе в регионах РоссииСмотреть фотографии
19:38
При тушении пожара на озере под Волгоградом возникли сложностиСмотреть фотографииCмотреть видео
 