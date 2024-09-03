В Волгограде умные домофоны исполнили хит Шуфутинского: видео





В Волгограде для жителей многоквартирных домов умные домофоны исполнили главный хит Михаила Шуфутинского. Как сообщили V102.RU местные жители, при открытии двери из домофона сегодня звучит песня «Третье сентября». Волгоградцы оценили креатив, поделившись видеороликом в местных телеграм-каналах.





Пользователи соцсетей предложили установить такие домофоны по всему городу.

- Было бы круто, чтоб у нас так сделали. Заходили с музыкой, и выходили так же, - шутят волгоградцы.

Однако нашлись и те, кого такие инновации вызвали подозрение и обеспокоенность.

- Ага, значит есть удаленный доступ, вот так диверсанты проникнут и отключат всем домофоны, - отмечают другие пользователи.

Видео: Жесть Волгограда / Telegram