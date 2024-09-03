Волгоград 3 сентября стал Сталинградом

Общество 03.09.2024 08:07
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03.09.2024 08:07
Волгоград в очередной раз сегодня, 3 сентября, сменил название. На этот раз переименование связано с празднованием в России Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Напомним, такое решение годом ранее приняли депутаты Волгоградской городской думы, сообщает V102.RU.
Справка. Ежегодно город-герой меняет название несколько раз. Так, Волгоград становится Сталинградом по случаю празднования Дня Победы советских войск в Великой Отечественной войне – 9 Мая, в День памяти и скорби – 22 июня, в День памяти жертв бомбардировки Сталинграда - 23 августа, в День окончания Второй мировой войны – 2 сентября, в День начала разгрома нацистов под Сталинградом – 19 ноября.
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