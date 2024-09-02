Общество

«СК – Zа Правду!»: будущие следователи приступили к учебе в регионах России

Общество 02.09.2024 20:02
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02.09.2024 20:02


В кадетских корпусах и академиях Следственного комитета России сегодня, 2 сентября, прошли торжественные построения по случаю  начала нового учебного года. Как сообщает ИА  «Высота 102», мероприятие состоялось и в Волгоградском кадетском корпусе СК России имени Ф.Ф. Слипченко, где первый звонок прозвучал для 308 учеников 8-11-х классов.

На торжественном построении в Волгограде собравшихся поздравили руководитель отдела организации образовательной деятельности СК России Наталия Собченко, директор кадетского корпуса Алексей Пиндыч и другие приглашенные лица. Почетными гостями стали ветеран Великой Отечественной войны, полковник запаса, участник Парада Победы 24 июня 1945 года, Почётный гражданин Волгоградской области Александр Иванович Колотушкин, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области Василий Иванович Семёнов, – рассказали в СК России.

Здесь также напоминают, что этот год стал первым юбилейным в истории Волгоградского кадетского корпуса СК России –  в этом году он отмечает 5-летие со дня своего основания. 

– За эти годы состоялся выпуск свыше 300 специалистов, готовых достойно служить своему Отечеству, – сообщает СКР. 

День знаний отметили и на плацу Санкт-Петербургской академии Следственного комитета. Здесь в рамках мероприятия состоялась церемония передачи символического ключа знаний от выпускника академии 2024 года студенту первого курса Санкт-Петербургской академии СК России Петру Жаркову. В Объединенном Санкт-Петербургском зачитали поздравления от помощника Председателя СК России, куратора образовательной организации Елены Гараниной.  

После официального открытия в июне 2024 года приняли учащихся академия и кадетский корпус СК России в Луганске. Обучающимися новых ведомственных образовательных организаций в Луганске стали ребята со всех регионов России, в том числе юные жители новых регионов. На первый курс академии приняты 50 студентов, среди которых дети участников СВО, ребята из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Численность обучающихся второго курса - 18 человек. В 8 и 10 классы Луганского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации поступили 50 обучающихся.  

В Севастопольском кадетском корпусе СК России имени В.И. Истомина на плац вышли 175 кадет. Среди них: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также ребята, прибывшие из новых регионов России, и дети участников специальной военной операции.  

Временно исполняющий должность заместителя председателя следственного комитета Российской Федерации - руководителя главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Константин Евгеньевич Корпусов принял участие в торжественном мероприятии, посвященному Дню знаний, которое состоялось в Военном университете Министерства обороны Российской Федерации имени князя Александра Невского. Константин Евгеньевич на кафедре криминалистики открыл классы в честь погибших в ходе проведения специальной военной операции сотрудников военных следственных органов СК России Никиты Кривцова и Дмитрия Кацубы, ознакомился с учебно-материальной базой прокурорско-следственного факультета и пообщался с будущими выпускниками - курсантами 5 курса.

Фото: Волгоградский кадетский корпус СК России

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