Общество

В райцентре Волгоградской области ввели карантин из-за взбесившейся коровы

Общество 31.08.2024 21:25
0
31.08.2024 21:25


В станице Нехаевская Волгоградской области введен карантин в связи с выявлением случая заболевания бешенством среди домашних животных. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ, опубликованный на сайте администрации Волгоградской области, очагом смертельно опасной инфекции стало одно из домовладений на улице Свободы. 
По информации районной администрации, бешенство подтвердилось у коровы. Рогатая могла заразиться после укуса больного дикого зверька.
В настоящее время в станице Нехаевская уже действуют ограничительные мероприятия. Ветеринары вакцинируют от бешенства всех домашних питомцев.  На время действия карантина запрещен также ввоз и вывоз любых животных в радиусе эпизоотического очага.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.08.2024 20:53
Общество 31.08.2024 20:53
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2024 18:24
Общество 31.08.2024 18:24
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2024 17:07
Общество 31.08.2024 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2024 15:28
Общество 31.08.2024 15:28
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2024 14:41
Общество 31.08.2024 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2024 13:31
Общество 31.08.2024 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2024 13:25
Общество 31.08.2024 13:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.08.2024 13:16
Общество 31.08.2024 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2024 07:32
Общество 31.08.2024 07:32
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2024 20:57
Общество 30.08.2024 20:57
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2024 20:47
Общество 30.08.2024 20:47
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.08.2024 20:20
Общество 30.08.2024 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2024 19:35
Общество 30.08.2024 19:35
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2024 19:00
Общество 30.08.2024 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2024 18:58
Общество 30.08.2024 18:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:25
В райцентре Волгоградской области ввели карантин из-за взбесившейся коровыСмотреть фотографии
20:53
В Волжском Константиновский фестиваль завершился фаер-шоуСмотреть фотографии
19:42
В Волгоградской области гражданина Кыргызстана посадили за обман стариковСмотреть фотографии
19:01
В Волгограде снова вспыхнул уже горевший ледовый катокСмотреть фотографии
18:24
«Самому маленькому пациенту было 10 дней от роду»: ожоговый хирург из Волгограда - откровенно о рабочих будняхСмотреть фотографии
18:11
Под Волгоградом столкнулись 4 машины: обошлось без жертвСмотреть фотографии
17:07
Учебный год в Волгограде начнется с дождя и ураганаСмотреть фотографии
16:13
Волгоградцы поймали с поличным нелегальных мусорщиковСмотреть фотографии
15:28
Под Волгоградом гости фестиваля «Ахтубинский помидор» объелись томатовСмотреть фотографии
14:41
В Волгограде суд отказался наказывать «Птичий остров» по иску РосреестраСмотреть фотографии
14:01
Бастрыкина возмутила плесень в квартире вдовы участника СВО из ВолгоградаСмотреть фотографии
13:31
Инноватика, ракеты и китайский язык: какие профессии выбрали волгоградские абитуриенты в 2024 годуСмотреть фотографии
13:25
Волгоградские нефтепереработчики вышли на уборку Севастопольской набережнойСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцев накормят 1 сентября онигири и дамплингамиСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде трансплантологи спасли 17-летнего айтишника с раком печениСмотреть фотографии
12:34
В центре Волгограда устранили порыв: система заполняетсяСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде «ГАЗель» сбила дорожного рабочего и скрыласьСмотреть фотографии
11:43
В центре Волгограда устраняют порыв: воду вернут до конца дняСмотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области иномарка вылетела в канаву: один погибСмотреть фотографии
10:53
В волгоградском онкоцентре внедрили новый метод лечения рака поджелудочнойСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде наезд на 60-летнего пешехода попал на видеоСмотреть фотографии
10:10
«Травил тараканов»: волгоградец получил ожоги ног из-за вспыхнувшего газаСмотреть фотографии
09:44
На севере Волгограда водитель сбил двух пешеходовСмотреть фотографии
09:26
Росстат: средняя зарплата волгоградцев взлетела до 60653 рублейСмотреть фотографии
08:52
На автовокзале в Москве пропал участник СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:52
Волгоградские врачи вытащили осколок мины из ноги бойца СВОСмотреть фотографии
07:32
Мост через Волжскую ГЭС закроют для грузовиков до 1 ноябряСмотреть фотографии
20:57
В Волгограде с 1 сентября троллейбус №15А пойдет по удлиненному маршрутуСмотреть фотографии
20:47
Свой среди СВОих. За что губернатор Бочаров получил Героя РоссииСмотреть фотографии
20:20
Под Волгоградом простятся с мобилизованным Романом ОрешкинымСмотреть фотографии
 