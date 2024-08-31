В райцентре Волгоградской области ввели карантин из-за взбесившейся коровы

Общество 31.08.2024 21:25
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31.08.2024 21:25
В станице Нехаевская Волгоградской области введен карантин в связи с выявлением случая заболевания бешенством среди домашних животных. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ, опубликованный на сайте администрации Волгоградской области, очагом смертельно опасной инфекции стало одно из домовладений на улице Свободы.
По информации районной администрации, бешенство подтвердилось у коровы. Рогатая могла заразиться после укуса больного дикого зверька.В настоящее время в станице Нехаевская уже действуют ограничительные мероприятия. Ветеринары вакцинируют от бешенства всех домашних питомцев. На время действия карантина запрещен также ввоз и вывоз любых животных в радиусе эпизоотического очага.
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