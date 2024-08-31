Общество

Инноватика, ракеты и китайский язык: какие профессии выбрали волгоградские абитуриенты в 2024 году

Общество 31.08.2024 13:31
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31.08.2024 13:31


В волгоградских вузах заканчивается приемная компания на платное обучение, и в то же время подводятся итоги набора на бюджетные места. Какие же профессии были у абитуриентов в приоритете в этом году и что нового могли предложить в вузах будущим студентам? V102.RU выяснило, какие факультеты чаще всего выбирали абитуриенты на примере нескольких ведущих вузов Волгограда.
Например, в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете по-прежнему одним из самых популярных профилей оставались «Языки и межкультурная коммуникация (китайский-английский), а также «китайский язык, английский язык». Большим интересом у абитуриентов пользовался также «графический дизайн», «перевод и переводоведение», а также «социальная работа в системе социальных служб».
К слову, в  этом году 11 абитуриентов со 100 баллами по одной из дисциплин сдачи ЕГЭ были зачислены в институты естественнонаучного образования, физической культуры и безопасности жизнедеятельности, иностранных языков, художественного образования, русского языка и словесности, а также на факультет исторического и правового образования. На 100 баллов 4 поступающих сдали обществознание, 4 – литературу, 2 – русский язык, 1 – географию.
В Волгоградском государственном университете интерес у абитуриентов вызвали в первую очередь направления подготовки, связанные с математическим и IT-профилем. Успехом также пользовались классические направления – юриспруденция, экономика, лингвистика. Немало заявлений было подано и на новую специальность «управление качеством», а также на программу с двойной квалификацией - инноватика и государственное и муниципальное управление.
В Волгоградском государственном техническом университете по традиции самым популярным направлением у студентов стала инженерные профессии. В этом году здесь открыли и  новые направления: технологические машины и оборудование, профиль «Машины и оборудование химических и нефтегазоперерабатывающих производств»; «Продукты питания из растительного сырья» и новый профиль - «Цифровые коммуникации в рекламе» на направлении «Реклама и связи с общественностью».
Наибольший конкурс наблюдался на математические, IT и инженерно-технические направления -  информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии и бизнес-информатика и программная инженерия. Вчерашние выпускники также выбирали архитектуру, дизайн архитектурной среды, техносферную безопасность, проектирование, а также производство и эксплуатацию ракет и ракетно-космических комплексов и строительство уникальных зданий и сооружений.
В Волгоградском государственном медицинском университете лидером по количеству поступивших в этом году традиционно стало направление подготовки «Лечебное дело».  На него зачислено 223 человек по целевому договору  - это на 22% больше, чем в 2023 году, поделились в вузе. При этом проходной балл на эту специальность существенно увеличился  - с 239 в 2023 году до 279 в 2024 году. Большой популярностью также пользовались  направления подготовки «Педиатрия» и «Стоматология». 
Так что, судя по количеству желающих посвятить свою жизнь медицине, есть надежда, что в регионе скоро решится проблема дефицита врачей.

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