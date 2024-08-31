Общество

Мост через Волжскую ГЭС закроют для грузовиков до 1 ноября

Общество 31.08.2024 07:32
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31.08.2024 07:32


Ограничения на проезд грузового транспорта по мосту  через Волжскую ГЭС продлены. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на комитет транспорта и дорожного хозяйства. Они будут действовать до 1 ноября 2024 года.
В облкомтрансе пояснили, что это решение связано с необходимостью устранения выявленных дефектов на пролетах строения и предупреждения развития неустраненных.
Запрет на проезд по мосту грузовиков был введен в начале апреля, а затем  неоднократно продлевался.
Напомним, капитальный ремонт мостового сооружения через Волжскую ГЭС закончился в августе 2021 года. На него был потрачен почти миллиард рублей.


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