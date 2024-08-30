В Волгограде росгвардейцы отработали спасение школьников от террористов





В Волгограде в преддверии нового учебного года росгвардейцы вместе с другими силовыми ведомствами отработали тактику при захвате заложников и получении сигнала гражданской обороны о воздушной тревоге. Как сообщает V102.RU, антитеррористические учения проходили с участием МВД и МЧС России.

Помимо отработки практических действий сотрудники Росгвардии оценили работоспособность технических средств охраны и вызова экстренной помощи в школах, а также провели инструктаж с работниками образовательных учреждений и оценили техническую укрепленность объектов образования.

- Подразделения вневедомственной охраны отрабатывают алгоритмы совместных действий всех заинтересованных ведомств по недопущению правонарушений на территории образовательных учреждений, - пояснил начальник Управления региональной вневедомственной охраны полковник полиции Игорь Лучкин.