Общество

В Волгограде спасают возрожденный сталинский ампир в парке Гагарина

Общество 30.08.2024 11:48
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30.08.2024 11:48


Дирекция парка Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда после представления прокурора занялась ремонтом входной группы, выполненный в стиле сталинского ампира. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, арка с колоннадой центрального входа в парк имени Ю.А. Гагарина находилась в ненадлежащем состоянии из-за многочисленных сколов облицовочного покрытия.


Плачевное состояние конструкции центрального входа в парк было выявлено в ходе проверки этого муниципального учреждения культуры. Надзорное ведомство указало, что текущее благоустройство парка является обязанностью руководства  МУК «Комплекс культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда».

- При этом меры по проведению ремонтных работ длительное время не принимались, - рассказала Черединина. - В адрес директора муниципального учреждения внесено представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого проведен ремонт входной группы парка.

Главный вход в парк украшен вензелями и розетками в стиле сталинского ампира. Таким декором будут украшены два крыла входной группы протяженностью 18 метров каждая.


Напомним, что входную группу в парке Гагарина капитально ремонтировали в 2019 году, но уже в марте 2020 года здесь отслоилась краска, отделочный материал вздулся пузырями, а штукатурка на фасадах стен поднялась «шубой». Нерадивому подрядчику пришлось все переделывать в рамках гарантийных обязательств. На данный момент гарантия на ремонт входной группы уже закончилась, поэтому приводить это сооружение в порядок пришлось дирекции парка.

Фото: прокуратуры Волгоградской области

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