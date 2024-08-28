В Волжском прошли учения по спасению людей в «Метро»

В Волжском сегодня, 28 августа, состоялись учения по ликвидации пожара в торговом центре. Как сообщили V102.RU в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, учения прошли на территории ТЦ «Метро».





По легенде, спасателям предстояло ликвидировать возгорание в торговом зале на площади 30 кв. м, которое могло распространиться на другие помещения, найти и эвакуировать 34 человека с травмами различной степени.





Для этого были задействованы порядка 120 человек личного состава и 37 единиц спецтехники, силы и средства пожарно-спасательных подразделений Волгограда и Волжского, расчеты муниципальной службы спасения, бригад скорой помощи, экипажи ППС и ДПС.





Участники учений продемонстрировали возможности спасательной техники, в том числе спецавтомобиля-базы АБГ-3 для заправки баллонов, питающих дыхательные аппараты для помощи пострадавшим.









Фото администрации Волгоградской области