В боях за Андреевку погиб боец СВО из Волгоградской области

В специальной военной операции погиб контрактник из Волгоградской области Эльдар Гусейнов, сообщает V102.RU.

— В зоне проведения СВО в районе населенного пункта Андреевка ДНР трагически погиб наш земляк, наводчик мотострелкового отделения Эльдар Алиевич, — заявил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы Жирновского района Петр Мармура. — Выражаю искренние глубокие соболезнования родным и близким. Пусть светлая память о нем живет в наших сердцах.

Уточняется, что Гусейнов проходил службу по контракту. Прощание с героем пройдет 29 августа в 10.30 по адресу: Жирновск, улица Лесная, 2. Согласно открытым данным, бойцу было всего 44 года. До военной службы он работал в сфере охраны вахтовым методом.

Напомним, заключивший третий контракт 38-летний доброволец из Волгоградской области погиб на Украине.

Фото: архив ИА «Высота 102»

