Волгоградцам прогнозируют резкое похолодание к концу рабочей недели

В Волгоградской области синоптики спрогнозировали существенную разницу между дневными и ночными температурами к выходным. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС, в отдельные часы за окном будет всего +10 градусов.

— В четверг, 29 августа, по области осадки маловероятны, ветер юго-восточный 9-14 м/с. В ночные часы +15...+20º, при прояснении столбики термометров опустятся до +10º, после обеда воздух прогреется до +29...+34º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В пятницу, 30 августа, также без осадков. Ветер юго-восточног направления со скоростью 9-14 м/с. В ночной период +15...+20º, при прояснении до +10º, в послеобеденное время +30...+35º.

В Волгограде 29 и 30 августа будет сухо и солнечно.

— В четверг в городе-герое ветер восточного направления 9-14 м/с. Ночью +18...+20º, днем +30...+32º. К пятнице в областной столице днем +31...+33º с восточным ветром 9-14 м/с. В ночные часы +17...+19º, — уточнили волгоградские прогнозисты.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»