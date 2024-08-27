В Камышинском районе Волгоградской области близким погибшего в ходе СВО Николая Химича передали посмертную государственную награду. Как сообщает V102.RU, боец за проявленный героизм при исполнении воинского долга удостоен ордена Мужества.
– Военком Камышина и Камышинского района Александр Люков передал орден Мужества родным рядового Николая Химича, погибшего при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, – сообщили в администрации Камышина.
Напомним, ранее в Камышине посмертно также были награждены орденами рядовой Антон Иноземцев, ефрейтор Данил Кузин и младший сержант Александр Родионов.