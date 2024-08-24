В Волгограде презентуют книгу о жизни школьников в военном Сталинграде





В Волгограде 26 августа состоится презентация книги «Школьные годы сталинградцев», посвященной к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает V102.RU, мероприятие пройдет в 11:00 на площадке пресс-центра РИАЦ по адресу ул. Мира, 19 и будет приурочено к 82-й годовщине бомбежки Сталинграда.

Тексты книги представляют собой подлинные воспоминания очевидцев военной жизни школьников, исторические справки и документы. Также в пособии представлены уникальные воспоминания о военных и послевоенных школьных годах корреспондента «Комсомольской правды» Любови Павловне Овчинниковой, архитектора Жоровой, восстанавливающей облик послевоенного города, а также очерк Олега Трубачёва «Книга в моей жизни», легендарной сталинградки Любки Огонёк.

Как призналась председатель президиума ВООВ «Дети Сталинграда», заслуженный учитель РФ Галина Егорова, идея написания данной книги пришла после того, как в гости в организацию приехали на экскурсию делегация детей из Уренгоя.

- На экскурсии в нашем музее ребята спросили, как же после такой августовской бомбежки в Сталинграде дети пошли в школу, ведь весь город был в руинах? И мы поняли, что в истории нашего города был один учебный год, который был пропущен, с 42-го на 43-й год. Не было в этом году первого и последнего звонка, выпускных вечеров, 1 сентября... Фашисты решили, что детям не нужно учиться в этом году. Ветераны наши разволновались, стали рассказывать, кто не смог идти в 1-й класс, кто в 5-й, кто в 10-й. После этого появилась идея собрать их воспоминания и сделать книгу, выпустить ее к 82-й годовщине бомбежки и 1 сентября 2024-го. Поэтому мы ее презентуем в этот срок и посвящаем началу учебного года, - рассказала V102.RU Галина Егорова.

Планируется, что пособие станет настольной книгой для проведения уроков Сталинградского детства в школах и ВУЗах, а также для подготовки мероприятий на военно-историческую тематику. Книга проиллюстрирована большим количеством школьных фотографий из личных архивов сталинградцев, которые публикуются впервые.

Фото: ВООВ «Дети Сталинграда»