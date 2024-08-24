В Волжском 24 августа пройдёт парусная регата на кубок мэра





24 августа в Волжском все желающие смогут насладиться состязанием белоснежных яхт. Как сообщает ИА «Высота 102», два десятка парусных судов поборются за кубок мэра.

- В 15:00 с береговой линии набережной аванпорта будет дан сигнальный старт началу регаты на Кубок мэра. Зрители смогут наблюдать за ходом показательной гонки 20-ти экипажей со смотровой площадки под профессиональный спортивный комментарий, - рассказали в пресс-службе администрации Волжского.

После завершения соревновательной программы, всех гостей мероприятия организаторы приглашают на концерт местных творческих коллективов, который состоится в 17:00. А уже в 18:00 здесь же конкурсное жюри регаты завершит обработку результатов и проведёт церемонию награждения победителей состязаний.

Помимо чемпионов, взявших кубок мэра Волжского, экспертам предстоит подвести итоги регаты «Кубок Нижней Волги 2024», которая стартовала 17 августа в Саратове.

Отметим, также 24 августа в городе-спутнике все желающие смогут принять участие в фестивале «На одной волне». Участники продемонстрируют мастерство владения гребли на лодках «дракон» и управления SUP-бордами. Также спортсмены примут участие в показательных выступлениях по триатлону, стрельбе из арбалетов. Для гостей организаторы обещают провести увлекательные мастер-классы.

Фото из архива ИА «Высота 102»