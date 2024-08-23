На фоне событий в ИК-19 россияне жалуются на недоступность WhatsApp и Telegram

23 августа в России произошёл массовый сбой в работе менеджеров. Как сообщает ИА «Высота 102», пользователи не могут получить доступ к последним данным в WhatsApp, Telegram и Viber. При попытке открыть переписку или канал приложения не могут установить соединение с серверами. При этом на устройства продолжают поступать push-уведомления о новых сообщениях, однако открыть их невозможно.

По информации сервиса Сбой.РФ, всплеск сообщений фиксируется по всей стране. Больше всего жалоб приходит из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области. Кроме того, о перебоях сообщают и жители Волгоградской области.

Сбой в работе средств интернет-связи произошёл на волне тревожной информации, поступающей из города Суровикино Волгоградской области. Здесь 23 августа на территории ИК-19 произошёл бунт заключённых. Преступники захватили в заложники несколько сотрудников, однако оказались заблокированы в одном из изолированных секторов исправительного учреждения.

Напомним, такие же перебои в работе популярных приложений для обмена сообщениями происходили и 23 июня во время зачистки террористов, захвативших религиозные учреждения на территории Дагестана.