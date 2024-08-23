Общество

Память защитника Сталинграда и первого ректора ВолГУ почтил губернатор

Общество 23.08.2024 11:47
0
23.08.2024 11:47


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 23 августа почтил память первого ректора Волгоградского государственного университета, участника Великой Отечественной войны Максима Матвеевича Загорулько. Глава региона побывал на могиле известного волгоградца, со дня рождения которого сегодня исполнилось 100 лет. Напомним, что Максим Загорулько ушел из жизни 2 февраля 2021 году в возрасте 96 лет. 


Ранее, напомним, волгоградский губернатор утром 23 августа совершил возложение цветов к памятнику мирным жителям Сталинграда, погибшим во время ковровой бомбардировки в 1942 году. Этот ритуал стал традиционным в памятный день для Бочарова. 

Сегодня, 23 августа, когда в России отмечают День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиации, город-герой Волгоград на сутки снова сменил название – на въездах в город привычные дорожные указатели заменили на таблички «Сталинград».

 Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.08.2024 11:05
Общество 23.08.2024 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2024 10:03
Общество 23.08.2024 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2024 09:55
Общество 23.08.2024 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2024 08:47
Общество 23.08.2024 08:47
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2024 08:04
Общество 23.08.2024 08:04
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2024 07:55
Общество 23.08.2024 07:55
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2024 21:46
Общество 22.08.2024 21:46
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2024 21:15
Общество 22.08.2024 21:15
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2024 20:49
Общество 22.08.2024 20:49
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2024 16:09
Общество 22.08.2024 16:09
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2024 15:34
Общество 22.08.2024 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2024 14:21
Общество 22.08.2024 14:21
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2024 14:11
Общество 22.08.2024 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2024 14:02
Общество 22.08.2024 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2024 13:08 Реклама
Общество 22.08.2024 13:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:39
Губернатор Бочаров сделал заявление по захвату заложников в ИК-19Смотреть фотографии
14:38
В Волгограде у ТРК «Мармелад» вспыхнул грузовикСмотреть фотографии
14:23
ИНТЕРФАКС: пострадавшие в ИК-19 доставлены в реанимацию Суровикинской ЦРБСмотреть фотографии
14:01
Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложников в ИК-19 под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:43
ФСИН России подтвердила захват заложников в ИК-19 под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:29
На охрану в ИК-19 под Волгоградом совершено вооруженное нападениеСмотреть фотографии
12:57
Волгоградскому фермеру выставили многомиллионный счёт за выброшенные в поле огурцыСмотреть фотографии
11:50
В Новоаннинском районе огнеборцы ликвидировали крупный пожар у ст. ФилоновскойСмотреть фотографии
11:47
Память защитника Сталинграда и первого ректора ВолГУ почтил губернаторСмотреть фотографии
11:07
Серийного грабителя одиноких женщин в Волжском отправили в колониюСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде байкерскому фонтану «Детский хоровод» поставят окончательный диагнозСмотреть фотографии
10:31
В Волжском подростки вновь устроили заезд на капоте легкового автомобиляСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
Волгоградские сельчане старшего поколения стали на 18 % активнее в СетиСмотреть фотографии
10:03
Волгоградцам обещают жаркие и сухие выходныеСмотреть фотографии
09:55
Андрей Бочаров возложил цветы к мемориалу жертвам фашистской бомбардировки СталинградаСмотреть фотографии
09:49
Под Волгоградом продолжается серия смертельных ДТП с опрокидыванием автомобилейСмотреть фотографии
08:47
Под Волгоградом частично закроют ж/д переезд около МариновкиСмотреть фотографии
08:04
Волгоград 23 августа снова переименовали в СталинградСмотреть фотографии
07:55
В Волгограде девять руководителей УК завалили квалификационный экзаменСмотреть фотографии
06:57
Волгоградцы просят Бастрыкина найти виновных в обрушении качелей с ребенкомСмотреть фотографииCмотреть видео
21:46
В Волгоградской области простились с участником СВО Сергеем КандалойСмотреть фотографии
21:15
В Волгограде сформирован новый состав Общественной палаты регионаСмотреть фотографии
20:49
В центре Волгограда развернули 100-метровый флаг РоссииСмотреть фотографииCмотреть видео
20:23
Путин наградил орденом волгоградского вице-губернатораСмотреть фотографии
19:27
Пассажир рейса в Волгоград не смог вылететь из Москвы с двух попытокСмотреть фотографии
18:48
Волгоградцы 30 августа покажут особенности «национальной уборки»Смотреть фотографии
18:28
На ул. Тургенева в Волгограде над проезжей частью меняют участок теплосетиСмотреть фотографии
18:03
Волгоградцы одержали победу в международном конкурсе профессионального мастерстваСмотреть фотографии
16:59
СК сообщил подробности о гибели рабочего на стройке в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде стартовал гандбольный турнир памяти Левона АкопянаСмотреть фотографии
 