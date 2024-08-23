



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 23 августа почтил память первого ректора Волгоградского государственного университета, участника Великой Отечественной войны Максима Матвеевича Загорулько. Глава региона побывал на могиле известного волгоградца, со дня рождения которого сегодня исполнилось 100 лет. Напомним, что Максим Загорулько ушел из жизни 2 февраля 2021 году в возрасте 96 лет.





Ранее, напомним, волгоградский губернатор утром 23 августа совершил возложение цветов к памятнику мирным жителям Сталинграда, погибшим во время ковровой бомбардировки в 1942 году. Этот ритуал стал традиционным в памятный день для Бочарова.

Сегодня, 23 августа, когда в России отмечают День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиации, город-герой Волгоград на сутки снова сменил название – на въездах в город привычные дорожные указатели заменили на таблички «Сталинград».

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области