РПН проверяет воздух в районе пожара после атаки БПЛА под Волгоградом

Общество 22.08.2024 14:21
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22.08.2024 14:21
Специалисты управления Роспотребнадзора исследуют атмосферный воздух в зоне влияния пожара, который сегодня вспыхнул около поселка Октябрьский Калачевского района после атаки украинских БПЛА. На место выехали специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области». Отобранный пробы воздуха изучат на содержание веществ, характерных для процессов горения при пожаре.
В то же время в РПН выдали советы, как снизить воздействие продуктов горения на здоровье жителей расположенной вблизи возгорания жилой застройки и предупредить отравления населения от вдыхания продуктов горения.
В частности, окна жилых помещений следует держать закрытыми, а в случае невозможности завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном.
При сильной задымлённости необходимо применять средства индивидуальной защиты (респираторы, марлевые и медицинские маски), а для более надёжной защиты от вредных частиц, содержащихся в дыме, маски и повязки рекомендуется периодически смачивать в воде.
Надо также принимать прохладный душ, систематически полоскать горло и промывать нос, а также избегать длительного пребывания на улице детей и беременных женщин, лиц пожилого возраста, добавили в РПН.
Напомним, по данным МО РФ, в Волгоградской области в ночь на 22 августа силами ПВО уничтожено 13 беспилотников. Атака была совершена по объекту Минобороны, в результате чего произошло возгорание.
Фото ДТП и ЧП Волжский t.me
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