РПН проверяет воздух в районе пожара после атаки БПЛА под Волгоградом





Специалисты управления Роспотребнадзора исследуют атмосферный воздух в зоне влияния пожара, который сегодня вспыхнул около поселка Октябрьский Калачевского района после атаки украинских БПЛА. На место выехали специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области». Отобранный пробы воздуха изучат на содержание веществ, характерных для процессов горения при пожаре. Специалисты управления Роспотребнадзора исследуют атмосферный воздух в зоне влияния пожара, который сегодня вспыхнул около поселка Октябрьский Калачевского района после атаки украинских БПЛА. На место выехали специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области». Отобранный пробы воздуха изучат на содержание веществ, характерных для процессов горения при пожаре.

В то же время в РПН выдали советы, как снизить воздействие продуктов горения на здоровье жителей расположенной вблизи возгорания жилой застройки и предупредить отравления населения от вдыхания продуктов горения. В то же время в РПН выдали советы, как снизить воздействие продуктов горения на здоровье жителей расположенной вблизи возгорания жилой застройки и предупредить отравления населения от вдыхания продуктов горения.

В частности, окна жилых помещений следует держать закрытыми, а в случае невозможности завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном. В частности, окна жилых помещений следует держать закрытыми, а в случае невозможности завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном.

При сильной задымлённости необходимо применять средства индивидуальной защиты (респираторы, марлевые и медицинские маски), а для более надёжной защиты от вредных частиц, содержащихся в дыме, маски и повязки рекомендуется периодически смачивать в воде. При сильной задымлённости необходимо применять средства индивидуальной защиты (респираторы, марлевые и медицинские маски), а для более надёжной защиты от вредных частиц, содержащихся в дыме, маски и повязки рекомендуется периодически смачивать в воде.

Надо также принимать прохладный душ, систематически полоскать горло и промывать нос, а также избегать длительного пребывания на улице детей и беременных женщин, лиц пожилого возраста, добавили в РПН. Надо также принимать прохладный душ, систематически полоскать горло и промывать нос, а также избегать длительного пребывания на улице детей и беременных женщин, лиц пожилого возраста, добавили в РПН.





Напомним, по данным МО РФ, в Волгоградской области в ночь на 22 августа силами ПВО уничтожено 13 беспилотников. Атака была совершена по объекту Минобороны, в результате чего произошло возгорание.