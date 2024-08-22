В бульварной зоне проспекта Ленина в Волгограде стартовали работы по восстановлению двух исторических фонтанов. Как сообщили V102.RU в мэрии, подрядной организации предстоит реанимировать фонтан, расположенный на пересечении проспекта Ленина с ул. Порт-Саида, а также аналогичное сооружение напротив Центробанка.

Оба фонтана входят в состав объекта культурного наследия «Комплекс застройки пр. Ленина».

Специалисты демонтировали гранитную облицовку чаш фонтанов и промаркировали каменные блоки, чтобы привести их в порядок, а затем возвратить на свои места. В ходе работ предстоит привести в порядок бетонные основания фонтанов, восстановить бетонные конструкции центральных частей фонтанов и архитектурно-лепной декор, а также смонтировать новое электромеханическое и насосное оборудование, системы водоснабжения и водоотведения.

Как ранее сообщало информагентство, контракт на восстановление двух недействующих фонтанов заключен с ООО «Реновацио». Эта организация оказалась единственным участником аукционов на проведение работ. Реконструкция фонтана около здания ЦБ обойдется в 10,8 миллиона рублей, еще 15,8 миллиона потратят на восстановление объекта на Порт-Саида.

Ранее ООО «Реновацио» восстановила такой же фонтан, расположенный между педагогическим и техническим университетами.

Фото из архива V102.RU