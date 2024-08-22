Волгоградцам помогут стать экологичнее: у ЦПКиО открылся пункт раздельного сбора отходов GRASS

16 августа в Центральном районе Волгограда состоялась торжественная церемония открытия современного пункта раздельного сбора отходов. Как сообщает ИА «Высота 102», площадка оборудована на парковке между ЦПКиО и «Волгоград Ареной», вблизи входа на стадион №6. Уникальный экологический проект удалось претворить в жизнь благодаря компании GRASS.

— Этот пункт — очередной вклад компании GRASS в формирование культуры раздельного сбора отходов, — прокомментировал генеральный директор компании Михаил Грачев. — Мы рады, что в регионе есть неравнодушные жители, которые сортируют отходы! Самый первый пункт РСО в Волжском уже показал свою эффективность и востребованность.

В новом пункте жители и гости Волгограда могут сдавать отходы сразу девяти разных фракций. Переработка всех видов вторсырья происходит на территории региона местными предприятиями.

— Прорабатывая концепцию данного пункта, мы отталкивались от того, с какими отходами чаще всего в быту сталкивается рядовой житель нашего областного центра. Это, как правило, ПЭТ — пластик, бумага и картон, алюминий, металл, мелкая бытовая техника, текстиль. Также мы принимаем на переработку «двойку» — полиэтилен низкого давления и «четвёрку» — полиэтилен высокого давления, — рассказал руководитель направления по устойчивому развитию компании GRASS Андрей Скрыпник. — Возможности применения переработанных фракций практически безграничны. К примеру, посмотрите на наш пункт сбора отходов. Он установлен на площадке, вымощенной полимер-песчаной плиткой, состоящей на 30% из переработанных пакетов.

Примечательно, что не только брусчатка, на которой расположился пункт раздельного сбора отходов, но и сам установленный модуль являются ярким примером переосмысления и продления жизни, казалось бы, ненужных вещей и предметов. Пункт РСО оборудован в старом контейнере, который когда-то пришёл на промпроизводство с сырьевой продукцией, а после был списан и годами ржавел на улице. Теперь же он обрёл новую жизнь. Конечно, сейчас в нём лишь искушённый наблюдатель сможет узнать обычный 40-футовый контейнер. Дизайнеры компании GRASS преобразили его до неузнаваемости, покрасив, установив специальные декоративные панели, а также оборудовав уникальную арт-зону.

Позаботились создатели и об экологичности обслуживания нового пункта раздельного сбора отходов. Модуль 70% необходимой энергии берет от солнца. Для этого на крыше установлены специальные солнечные панели.

Отметим, что обустройство инфраструктуры для раздельного сбора отходов — не единственная экологическая инициатива GRASS. Компания, занимающаяся производством профессиональных моющих и чистящих средств, автокосметики и автохимии, реализует множество социально ориентированных проектов, цель которых — сохранение планеты для будущих поколений.

— Компания GRASS демонстрирует хороший пример другим коммерческим организациям, не только зарабатывая в регионе, но и заботясь об экологии. Насколько мне известно, это первая в Волгограде площадка для раздельного сбора сразу девяти фракций отходов и вторая в Волгоградской области. Уверен, подобного рода работа будет продолжена и дальше. Благодаря таким инициативам представителей социально-ответственного бизнеса мы сможем достичь целей национального проекта «Экология», который требует к 2030 году приступить к сортировке 100% производимых отходов, — отметил специалист отдела организации работы в сфере обращения с отходами Облкомприроды Антон Марусев.

В ходе торжественной церемонии открытия нового пункта РСО, организаторы провели экологическую викторину, во время которой все желающие смогли узнать о том, как безошибочно различать предметы из разных видов полиэтилена, а также без особых усилий сократить количество производимых отходов. Всех участников ждали призы от компании GRASS. Кроме того, гости мероприятия смогли поучаствовать в мастер-классе по созданию авторских сумок-шопперов, которые позволяют отказаться от использования загрязняющих среду одноразовых пакетов.

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