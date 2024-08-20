В Волгограде 17-летнего студента наградили медалью за спасение тонувшей школьницы





В Волгограде 17-летнему студенту Анвару Габибулаеву вручили медаль «За спасение погибающих на водах» за спасение школьницы, которая провалилась под лед на водоеме возле ЖК «Бейкер Стрит» в Дзержинском районе. Как сообщает V102.RU, торжественная церемония вручения награды прошла в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».

Напомним, как ранее сообщалось информагентством, 13 марта молодой человек пришел из колледжа домой и услышал крики о помощи. Студент без малейших раздумий прибежал спасать девочку. После Анвар передал пострадавшую прохожим, которые проводили пострадавшую домой.

- За проявленную смелость, отвагу и самоотверженность Анвар был награжден медалью МЧС России, - рассказали в администрации Иловлинского района, откуда родом студент.

Фото: администрация Иловлинского района