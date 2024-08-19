



Волгоградская область расположилась на 26-ом месте в федеральном рейтинге регионов по количеству ДТП. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг, в регионе с января по июнь 2024 года произошло 86,3 аварий с пострадавшими и погибшими на 100 тысяч населения. При этом данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3,1%. В Волгоградской области в этом году число пострадавших в авариях составило 58,1 человека на 100 тысяч жителей. Волгоградская область расположилась на 26-ом месте в федеральном рейтинге регионов по количеству ДТП. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг, в регионе с января по июнь 2024 года произошло 86,3 аварий с пострадавшими и погибшими на 100 тысяч населения. При этом данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3,1%. В Волгоградской области в этом году число пострадавших в авариях составило 58,1 человека на 100 тысяч жителей.

Между тем, меньше всего ДТП случается в Чечне. По данным составителя рейтинга, здесь приходится 11,1 аварий на 100 тысяч жителей. Хуже всего ситуация в Тыве – этот показатель здесь составляет 265,1 ДТП. Между тем, меньше всего ДТП случается в Чечне. По данным составителя рейтинга, здесь приходится 11,1 аварий на 100 тысяч жителей. Хуже всего ситуация в Тыве – этот показатель здесь составляет 265,1 ДТП.

В целом по Российской Федерации по итогам января-июня 2024 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 95,2 ДТП с пострадавшими. При этом значение показателя в разных регионах различается очень существенно – самый низкий и самый высокий показатель отличаются более чем в 20 раз. В целом по Российской Федерации по итогам января-июня 2024 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 95,2 ДТП с пострадавшими. При этом значение показателя в разных регионах различается очень существенно – самый низкий и самый высокий показатель отличаются более чем в 20 раз.