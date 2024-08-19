В Волгоградской области количество разводов превысило браки

Общество 19.08.2024 08:04
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19.08.2024 08:04
В Волгоградской области в январе-мае 2024 года было заключено 3976 браков. Это больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Тогда, по данным Росстата, узами брака связали себя 3836 пар.
Как передает V102.RU, в то же время в регионе увеличилось количество разводов. Так, в 2024 году распались 4366 пар, а за январь-май 2023 года разводов было меньше – 4270. Однако тенденция не очень благоприятная – в регионе количество распавшихся семей остается стабильно больше созданных ячеек общества.
Всего в регионе на 1 тысячу человек в этом году приходилось 3,9 браков, а в прошлом году – 3,8 образованных союзов. В то же время разводов было больше – 4,3 на тысячу жителей в 2024 году и 4,2 в прошлом.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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