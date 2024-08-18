Чаще ломбардов в Волгограде можно встретить разве что кофейни. Улицы города пестрят объявлениями - совершите выгодную сделку и получите крупный залог. Но действительно ли все так просто? Как сотрудники ломбардов могут обмануть горожан? И на что стоит обратить внимание при оформлении документов? О нюансах, которые позволят не попасть в профессионально расставленные ловушки, расскажем в материале ИА «Высота 102».

Ломбард, комиссионка, скупка - обыватель вряд ли заметит разницу в этих понятиях. Но, как известно, дьявол кроется в деталях, и от этих самых формулировок зависят условия договора.

- В отличие от ломбардов комиссионные магазины не поднадзорны Банку России. При этом они нередко маскируются под ломбарды и выдают деньги под залог движимого имущества, то есть ведут нелегальную кредитную деятельность. Обращение в такие организации чревато для горожан нарушением прав, потерей имущества и денег, - рассказывает эксперт Банка России Ольга Будаковская. - Вместо залогового билета сотрудники комиссионок оформляют договор хранения вещи. Деньги же выдают через обеспечительный платеж по договору хранения имущества, который гарантирует его сохранность и возвращение по окончании срока хранения. Если человек успевает выкупить свою вещь, то рисков мало. Но нужно понимать, что люди обращаются за такого рода услугой, как правило, от безысходности. И, к сожалению, далеко не всегда им удается вернуть вещь, а выручают они за нее даже не половинную стоимость. Значительно меньше.

Подписанный наспех договор, уверены в Банке России, может обернуться серьезными неприятностями. За свою спешку и невнимательность волгоградцы рискуют расплатиться не только n- ной суммой, но и недвижимостью.

- Нередко в комиссионных магазинах предоставляют займы под залог недвижимости другим физлицам. Их интерес заключается не столько в получении прибыли, сколько в том, чтобы подвести заемщика к неисполнению договора. Что будет дальше? Наложение ареста на имущество и реализация залога, в качестве которого может использоваться и движимое, и недвижимое имущество. Поэтому так важно обращать внимание, куда мы обращаемся, что это за компания, с кем именно мы подписываем договор, - рекомендует специалист. - Кроме того, вывеской ломбарда могут прикрываться мошенники, которые предлагают вложить сбережения под высокий процент — якобы заработать на выдаче займов. На самом деле по закону ломбарды не вправе брать деньги у людей, которые не являются их владельцами или акционерами.

А что же с самими ломбардами? Увы, но и они не всегда становятся гарантами максимально прозрачных отношений. С начала года в Волгоградской области вскрыли шесть нечистых на руку финансовых организаций - псевдоломбардов. Всего же с конца 2021-го в «черный список» включили 114 компаний (нелегальных кредиторов и организаторов финансовых пирамид) из Волгограда, Волжского, Камышина, Калача-на-Дону, Урюпинска и Городище.





- На какие уловки могут пойти сотрудники ломбардов? Например, занижение стоимости залога. Чтобы избежать этого, волгоградцы могут сперва обратиться к независимому оценщику и узнать реальную стоимость вещи, - отмечает Ольга Будаковская. - Клиентам также могут навязывать дополнительные услуги, такие как страхование, хранение или оценка, что может увеличить общую сумму займа. Бывают случаи, когда в договоре указывают скрытые комиссии или проценты, увеличивающие общую стоимость займа. Иногда ломбарды намеренно затягивают процесс возврата залога или требуют дополнительных платежей за его хранение. Во избежание лишних неприятностей сохраняйте все документы, связанные с залогом, и будьте готовы отстаивать свои права в случае возникновения споров. В редких случаях ломбарды идут на крайние меры и, например, меняют дорогие предметы залога на более дешёвые аналоги. Для предотвращения таких ситуаций лучше всего осматривать и фотографировать вещи перед их передачей в ломбард.

И напоследок об основных правилах при выборе ломбарда.

- Перед походом в ломбард загляните в реестр Банка России. Если выбранная вами организация в нем не указана, значит выдавать займы она не имеет права. Еще одно важное уточнение. Даже если вы нашли название компании в списке, обязательно сверьте данные из реестра с документами организации: название, контактную информацию, официальный сайт, юридический адрес. Кстати, при запросе «Яндекса» и «Mail» сайты проверенных ломбардов промаркированы специальным знаком – синим кружком с галочкой. Если такой маркировки нет, велики риски, что это фишинговый сайт, и заходить на него небезопасно.

- При выборе сравните несколько предложений, почитайте отзывы о работе компаний. Посмотрите, как давно они работают на рынке — лучше отдавать предпочтение организациям, которые существуют несколько лет. В офисе уточните условия. Если они отличаются от тех, которые указаны на сайте или о которых вам рассказали по телефону, стоит насторожиться.

- Настоящий ломбард обязан выдать заемщику залоговый билет. Если вместо него вам предлагают подписать договор комиссии, купли-продажи или любой другой документ, значит, вы обратились не в ломбард. Залоговый билет может быть в бумажном или электронном виде. Электронный вариант предполагает размещение документа в личном кабинете заемщика на сайте ломбарда или его отправку по электронной почте. В таком случае аналогом подписи может стать, например, код из СМС-сообщения.

Залоговый билет состоит из двух частей, в одной описаны индивидуальные условия займа, в другой - информация о залоге. В табличной форме должны быть указаны размер займа, срок его возврата, процентная ставка, название и описание заложенной вещи, сумма ее оценки. На первой странице в правом верхнем углу прописывают полную стоимость кредита в процентах годовых и в рублях. Это ваша максимальная переплата по займу. Чтобы получить заложенное имущество обратно, необходимо вернуть сумму займа и выплатить проценты за каждый день пользования ею. Ломбард имеет право продать заложенное имущество в случае просрочки платежей, но сделать это он может не ранее чем через месяц после просрочки выплаты.

- Важно, что заложить в ломбард можно все, кроме недвижимости. Квартиры и дачи здесь не только не принимают в залог, но и даже не рекламируют подобные услуги.

- И последнее. Ломбард отвечает за сохранность заложенного имущества. У него должна быть страховка, которая защищает все вещи клиентов от риска повреждения или утраты. Если с залоговой ценностью что-то случится, клиент получит компенсацию. При этом затраты на хранение и страховку несет ломбард.

Автор Виктория Чумакова