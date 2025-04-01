В Волгограде раньше времени зацвели абрикосы

Общество 01.04.2025 09:06
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01.04.2025 09:06
В Волгограде 1 апреля зацвели абрикосовые деревья. Как сообщает ИА «Высота 102», первые белые соцветия появились на абрикосах, растущих на солнечной стороне.
Интересно, что в прошлом году фруктовые деревья зацвели к концу первой декады апреля.
Между тем, по прогнозам синоптиков, в регионе в ближайшие три дня будет дождливо, а в районах области не исключены грозы. Температура местами поднимется до +20 градусов.
Фото V102.RU
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