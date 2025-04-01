Волгоградцам продлят срок действия водительских прав до 2028 года





Водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, будут автоматически продлены на три года. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, для этого водителям не потребуется вносить каких-либо дополнительных отметок в документ.

Данная мера затронет водителей, которые используют автомобили для личных нужд, и тех, кто ими управляет в рамках трудовой и предпринимательской деятельности.

В Госавтоинспекции также отмечают, что плановая замена удостоверений не привязана к единой дате и осуществляется по мере истечения срока действия каждого конкретного документа.