Волгоградский мясник смог получить 439,2 кг свинины из 424,5 кг сырья

В Волгограде производитель мясной продукции смог получить из 424,5 кг сырья при разделке туш 439,2 кг свинины, что привело в замешательство ветеринарных работников. Как сообщили V102.RU в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, такие сведения были указаны при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД).

- Установлено, что ветеринарным специалистом на площадке предпринимателя оформлен эВСД на продукцию, выработанную из нелогичного объема сырья, - пояснили в управлении. - Количество сырья не соответствует количеству произведенной продукции (разница составила 14,7 кг).

Изменение объемов продукции в производстве обнаружено на площадке индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность на территории города Волгограда. Оформленный эВСД на продукцию аннулирован. Предпринимателю объявлено предостережение.