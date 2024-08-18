Под Волгоградом увековечили память двух участников СВО

В Ленинском районе Волгоградской области открыли памятную доску в честь двух участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга. Об этом, как передает V102.RU, в своем Telegram-канале сообщил глава района Андрей Денисов.

Почтить память Сайфутдинова Руслана и Такташева Равиля пришли их родные и друзья, педагоги школы, в которой учились герои, и жители села Маляевка, где проходило памятное мероприятие.

- Жизнь молодых ребят, наших земляков оборвалась на взлете. Вечная слава героям. Мы сохраним память о них в наших сердцах, - написал глава района.

По его словам, память погибших в ходе специальной военной операции почтили минутой молчания. К памятной доске возложили цветы.

Фото: Андрей Денисов / t.me