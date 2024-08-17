Рубить или не рубить? Волгоградцев встревожил «массовый» спил деревьев





В редакцию ИА «Высота 102» обратилась пожилая жительница Краснооктябрьского района Волгограда. Женщина бьёт тревогу из-за спиленных рядом с её многоквартирным домом деревьев.

- Это варварство нужно было видеть своими глазами. Приехала машина с рабочими, и неподалёку от дома №14 на ул. Германа Титова начали пилить. Вы, наверное, не поймёте, но я, когда увидела это, мне захотелось рыдать. Чтобы вы понимали, у нас деревья были хорошие, огромные и, самое главное, абсолютно здоровые. Я специально подошла к рабочим и посмотрела спилы – они были абсолютно чистые, - рассказала обратившаяся в редакцию пенсионерка.





Со слов волгоградки, она попыталась остановить происходящий, по её мнению, беспредел, но представители городских служб лишь отмахнулись от неё, сказав, что у них есть все необходимые документы, а деревья лишь на первый взгляд здоровые, а на самом деле давно должны были пойти под спил.





- Я не понимаю, что происходит. У нас и так летом ни на остановке, ни во дворе от солнца не спрячешься, так сейчас ещё и уничтожают те немногие островки зелени, которые в районе остались. Где-то я, действительно, могу согласиться, что есть сухие, есть неухоженные деревья, которые нуждаются во внимании специалистов. Но это же должно делаться всё точечно и с умом, - сетует пожилая волгоградка.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась к администрации Волгограда с просьбой прокомментировать происходящее. По информации властей, городские службы вынуждены были отреагировать из-за жалоб местных жителей.

- В связи с многочисленными обращениями жителей улиц Таращанцев и Германа Титова с требованием устранить сухостойные деревья МБУ ЖКХ Краснооктябрьского района получило порубочные билеты на спил аварийных деревьев. В рамках проведения санитарных мероприятий были удалены сухостойные карантинные деревья породы ясень, а также проведена санитарная обрезка нависающих над тротуаром сухих ветвей деревьев породы вяз, - рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

Также в мэрии подчеркнули, что все произведённые работы были выполнены исключительно в целях обеспечения безопасности граждан и предотвращения возможного ущерба имуществу.

16 августа журналисты побывали на территории, прилегающей к многоквартирному дому №14 на ул. Германа Титова. Как выяснилось, ситуация действительно оказалась не столь драматичной, как она была воспринята пожилой и очень переживающей за состояние города жительницей.

Опилка у дома действительно была произведена, но спилили не все подряд деревья, а лишь несколько наиболее проблемных.

По словам других жильцов дома, они, напротив, благодарны городским властям. Убрать сухие ветки собственники просили мэрию несколько лет. Всё дело в том, что сушняк нависал над тротуаром, которым, помимо домочадцев, пользуются и местные школьники, рано или поздно могло привести к разного рода ЧП.









Единственное, волгоградцы надеются, что городские службы доведут начатое до конца. В настоящее время часть сухостоя почему-то была специалистами уложена на площадке для накопления ТКО, а часть продолжает валяться под окнами многоквартирного дома.