Общество

В Волгограде не нашли желающих покосить траву за 857 тысяч рублей

Общество 14.08.2024 21:33
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14.08.2024 21:33


Несостоявшимся признан электронный аукцион по покосу растительности на территории Красноармейского района Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на итоги конкурса, на участие в закупке не подано ни одной заявки. Начальная цена контракта была заявлена в сумме 857 100 рублей.

Согласно техническому заданию, покос растительности был запланирован в 52 местах на территории Красноармейского района, где много зарослей камыша. Размер участков составляет от 100 до 25000 кв.м. Общая площадь покоса - более 170 тысяч кв. м.

Очистить указанные в закупке места от растительности нужно было до конца сентября текущего года. При этом от исполнителя работ требовалось во время покоса соблюдать чистоту и порядок, не складировать скошенную траву на прилегающую территорию, тротуары и дороги. В случае, если бы подрядчик повредил другую растительность, коммуникации , ограждения и тротуары, то возмещал бы ущерб за свой счет.

Заказчиком работ выступало МБУ «ЦБиО Красноармейского района».

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