В Волгограде не нашли желающих покосить траву за 857 тысяч рублей

Несостоявшимся признан электронный аукцион по покосу растительности на территории Красноармейского района Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на итоги конкурса, на участие в закупке не подано ни одной заявки. Начальная цена контракта была заявлена в сумме 857 100 рублей.

Согласно техническому заданию, покос растительности был запланирован в 52 местах на территории Красноармейского района, где много зарослей камыша. Размер участков составляет от 100 до 25000 кв.м. Общая площадь покоса - более 170 тысяч кв. м.

Очистить указанные в закупке места от растительности нужно было до конца сентября текущего года. При этом от исполнителя работ требовалось во время покоса соблюдать чистоту и порядок, не складировать скошенную траву на прилегающую территорию, тротуары и дороги. В случае, если бы подрядчик повредил другую растительность, коммуникации , ограждения и тротуары, то возмещал бы ущерб за свой счет.

Заказчиком работ выступало МБУ «ЦБиО Красноармейского района».