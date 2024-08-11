Еще каких-то восемь лет назад Комсомольский сад мог претендовать на звание самого тихого и безлюдного места в центре города. Звание со знаком минус. Его сотрудники шутят, что единственным развлечением здесь был разве что прятавшийся в кустах маньяк. После недавней реконструкции парк не стал одним из многих — напротив, из-за своей самобытности он остается любимым местом многих волгоградцев. О его новой жизни и превращении в место «высоких вибраций», корреспондентам V102.RU рассказал волгоградец Максим Хмызов-Ченцов.

До 2014 года Максим Хмызов-Ченцов владел бизнесом по продаже строительных материалов. Поработав в Казани и Твери, в Подмосковье и в самой Москве, он вернулся в родной город и начал готовиться к открытию строительных магазинов в формате «cash and carry». Дела шли в гору, пока в стране резко не изменился курс валют.

— Наш бизнес стал претерпевать изменения, которые были не совместимы с жизнью, — вспоминает Максим Хмызов-Ченцов. — Я оставил это дело и сосредоточился на том, что действительно приносило мне удовольствие. У меня был детский клуб «Бюро Находок», в котором каждый ребёнок действительно был находкой. Мы учились писать стихи и играть на музыкальных инструментах, разучивали песни, декламировали со сцены — одним словом, делали все то, что было интересно мне самому.

Распрощавшись со строительной сферой, волгоградец начал свой путь в бизнесе с нуля. Предприниматель набросал несколько новых идей и предложил открыть пункт велопроката или обустроить веревочный парк в одном из городских парков. В тогда ещё муниципальном ЦПКиО к этой идее отнеслись весьма прохладно.

— Мне посоветовали обратиться к руководству Комсомольского сада. Мы с супругой пришли сюда на прогулку и застали парк в плачевном состоянии. Вздыбленный крупнокусковой асфальт, отсутствие всяких развлечений, — говорит волгоградец. — Тем не менее, меня сразу же заинтересовал бункер Чуянова. Я загорелся идеей открыть его для посетителей. Но из этой задумки так ничего и не вышло. И хотя краеведы иногда проводят здесь экскурсии, моя первоначальная идея осталась неосуществленной. Что предложило мне руководство? Давайте организуем прокат педальных машинок. Это ведь парк советских времён, все ближайшие здания выполнены в советском стиле, поэтому машинки родом из детства будут здесь как нельзя кстати. Но я оценил разные составляющие, рассчитал дисконтирование потоков и понял, что на тот момент выгоднее всего нам было бы поставить велопрокат. Надеялись нанять в него действующих сотрудников парка, однако нас вновь ждало разочарование. Оказалось, что до уровня нормальных прокатчиков они просто не дотягивали — кто-то приходил пьяным, кто-то не приходил вовсе, кто-то воровал. В итоге мы с женой решили работать тут сами.





Тишину старого парка владелец пункта велопроката слушал совсем не долго. Не в его характере. В 2015 году Максим Хмызов-Ченцов организовал первый концерт авторской музыки — говорит, что эта идея пришла к нему из-за безделья.

— На площади рядом с часовней мы с единомышленниками — без них бы у меня ничего не получилось ни тогда, ни сейчас — решили провести наш первый концерт, — вспоминает Максим. — На тот момент там не было даже сцены, и мы стояли на стареньком асфальте. С аппаратурой все тоже было невесело. Собирали ее с миру по нитке — у кого-то колонки, у кого-то — микрофоны, у кого-то — пульты. В итоге три дня до выступления ездили по городу за необходимыми вещами, а еще три-четыре дня после развозили их по владельцам. Несмотря на все сложности, в первый же год мы сделали три или четыре концерта, а в следующем сезоне у нас родился проект «Многоголосье». Мир авторской песни в Волгограде достаточно узок, зато в репертуаре у каждого артиста есть по несколько сотен песен. И вот что интересно. За те восемь лет, что существует наше «Многоголосье», мы старались не повторяться с репертуаром. Было только одно исключение. В сентябре мы традиционно закрывали сезон концертом с песнями Юрия Визбора.

Вслед за музыкантами в постепенно оживающий Комсомольский парк потянулись волгоградские поэты. Правда, к большой сцене, микрофонам и повышенному вниманию многие из них не стремились. Ищущих уединения авторов Максим Хмызов-Ченцов увел в тенистый уголок рядом со столетним дубом и предложил камерную сцену «на пеньках».

— Я состою с Союзе писателей Волгоградской области и знаю, что средний возраст ее участников — 60+. В то же время у нас такая продвинутая в поэзии молодёжь! Свои лучшие произведения они создают именно в молодости — в 20, 25, 30 лет. Именно поэтому мне так интересно с ними общаться. Я и сам писал в свои 20 и 25 лет. Правда, меня никто не организовывал. Не было такого человека, который пришел бы и сказал: «Иди, читай. Ты нам нужен». Говорили наоборот: «Не читай, ты нам не нужен», — улыбается сотрудник Комсомольского сада. — Зная, как поэты любят какие-то уединенные места, мы организовали сцену «пеньки». В глубине нашего парка нашли замечательный столетний дуб, рядом с которым стоял небольшой пенёк. Экспериментальным путем выяснили, что, если вставать на этот пень и читать в сторону дерева, то каждое слово звучит так отчетливо, что будто бы его произносят в микрофон. А вот то, что говорят внизу, напротив, не слышно. Несколько лет мы проводили здесь поэтические встречи, и каждый автор читал по два-три своих стихотворения.





Реконструкция парка изменила планы местных поэтов. Не начнись она именно сейчас, авторы стихотворений ещё много лет встречались бы у «пеньков». Но вмешавшиеся в дело обстоятельства помогли организаторам придумать что-то новое.

— После реконструкции к этому месту со стороны Горсада принесли надувной свистящий батут. Приходим мы как-то весной, а из-за этого постоянного свиста и шелеста нельзя ни послушать, ни почитать в свое удовольствие. Что делать? Решили, что будем организовывать сольные программы. Нашли самую чащу-пущу, дотянули туда микрофоны… Так и родился проект «Чащобники». Я даже придумал для него слоган «Надо в чаще встречаться». После 13-14 сольников у нас закончился сезон, и я пообещал придумать что-то новое. Вот начинается новый сезон, а у меня в голове еще ничего нет. Походил, осмотрелся и обратил внимание на наши новые большие качели. Как прекрасно было бы пригласить на них двух поэтов. Получится пара сольников. Парасольники! Парасоль — это зонт для защиты от солнца, ведь наши выступающие слишком уж яркие личности. Со стороны это может показаться нехитрым делом. Но это только со стороны. Без помощи коллег и единомышленников у нас вряд ли бы что вышло.

«А если пригласить сюда весь город?»

В душной и нагретой, как сковорода, будке прокатчика Максим Хмызов-Ченцов обдумывал все новые идеи. Как-то летом он с ностальгией вспоминал, как в детстве опустошал мамины бутыли из-под белизны и звал на водную битву соседских мальчишек. А что, если пригласить на игру не пять-семь человек, а целый город, подумал мужчина.

— Я шучу, что в детстве недоиграл и не навеселился. Наверное, отчасти это действительно так, — рассуждает волгоградец. — Первый раз на нашу водную битву пришло человек сто. Причём, большинство из них были совсем не дети. Частенько пересматриваю фотографии с той самой встречи и прямо-таки любуюсь. Вот стоит взрослый дядька с бицепсами и шкиперской бородкой, а в руках у него огромный космический блайстер. Девчонки устраивали что-то вроде конкурса мокрых маек. Весело, одним словом. Игра, которая со временем обрела четкие правила, пользуется огромной популярностью и сейчас.





Какие-то идеи Максим Хмызов-Ченцов привозил в Волгоград из других городов. Увидев в московских Сокольниках танцующих пенсионеров, мужчина загорелся: такое обязательно нужно сделать и у нас!

— Как-то зимой мы пришли с женой в Сокольники и увидели бочку, в которой горели дрова. Вокруг нее грелись пожилые люди, невдалеке звучала музыка, а в беседке танцевали люди серебряного возраста. Танцевали зимой! Я сразу же загорелся идеей: «Надо сделать такую же штуку в Волгограде! Обязательно сделаем!» Пожилые люди приходили к нам на танцы с 2015 года. Со временем к ним присоединились дети и их мамы, молодые люди, — рассказывает сотрудник парка. — Конечно, люди в возрасте очень требовательны, категоричны. А иногда ведут себя, как дети. Буквально за несколько минут ко мне успевают подойти несколько человек. Один говорит: «Что вы нам ставите медленную музыку. Мы совсем что ли старперы? Включите что-то повеселее, я буду беситься». И тут же с ним спорят: «Что же вы нас не бережёте? Что же вы все время ставите быструю музыку. Я тут вообще-то хочу с каким-то мальчиком потанцевать». Это что-то (улыбается — Прим.) Мы сначала шли всем на уступки — хочется же их порадовать. Но потом пришли к выводу, что всем угодить просто невозможно. Один просит эту песню, другие сразу же требуют ее переключить. Аргумент при этом у всех один: «Мы старые люди, что вы над нами издеваетесь!». Сейчас я нашел универсальный ответ: «Вы знаете, у нас есть Российское авторское общество, и оно заботятся о правах музыкантов и исполнителей. У нас в договоре четко прописано, какие мелодии мы можем вам включить. Другого, извините, нельзя. Иначе нужно подписывать новый договор». И тогда все просители сразу же успокаиваются. Впрочем, большинству из них все равно, какая музыка будет играть. У них такая энергетика, что они готовы двигаться хоть под Rammstein.

«После Дня города мне не хочется никого видеть»





Своими традициями в Комсомольском саду Волгограда уже давно обросли и городские праздники. Так, на Масленицу здесь из года в год выстраивают соломенную Царь-гору и сжигают чучело из импровизированного огнемёта.

— Идею с Царь-горой мы подсмотрели в Твери. Правда, это очень снежный город, и там эта гора строится из снега. В Волгограде ее можно соорудить разве что из грязи, поэтому мы привозим горы сена, — уточняет Максим. — Большие городские мероприятия, с которыми нам всегда помогают сотрудники МАО «Центр спорта и культуры» и его руководитель Алексей Есин, стоят немалых усилий. Например, на День города, мы выкладываемся настолько, что после хочется сесть и ничего не делать. Но для разгрузки достаточно почитать книжку или съездить с палаткой на Волгу. По правде говоря, мне даже нравятся такие состояния — и прокрастинация, и приступы мизантропии. Знаете, какие интересные идеи возникают после?

В будние дни парк в центре города становится еще более уютным и домашним. И здесь, по мнению Максима Хмызова-Ченцова, немалую роль снова играют традиции.

— Нашей фишкой уже давно стали звучащие из динамиков трели птиц. Тут, как говорится, не было бы счастья да несчастье помогло. Когда мы начали включать в парке музыку, на нас наехало Российское авторское общество: «Вы должны платить деньги за использование композиций». Я тогда психанул и накачал восемь часов птичьих трелей. Кто будет платить птичкам за их авторские права? И людям так это зашло. Мы помирились и подружились с РАО, а птицы остались. Люди, особенно весной, часто поднимают головы и ищут, где же так звонко поют предвестники тепла. А когда у нас стояло сухое дерево, туда прилетал соловей и пытался переорать радио. Он надрывал свои связки и никак не мог понять, где же прячется его соперник, — говорит волгоградец. — Знаете, я часто думаю, чем же наш парк отличается от других? Наверное, именно тем, что здесь постоянно происходят какие-то интересные вещи. Нигде, как в Комсомольском саду, не организуют так много высокоинтеллектуальных развлечений. Наверное, от этого люди приходят сюда не с желанием выпить пива и пойти кататься на бешеных карусельках (против каруселек я ничего не имею). Здесь они отдыхают иначе, ведь, на мой взгляд, парк должен быть местом не только для тела, но и для души.





— Кстати, вы знаете теорию разбитых окон? — уже прощаясь, вдруг вспоминает Максим. — Она гласит, что, если у вас разбито одно окно, и вы не спешите его стеклить, то через неделю у вас будет разбито уже два окна, а через полгода — все. Поэтому стеклим все сразу.

Автор: Виктория Чумакова