Путин высказался о привлечении бойцов СВО к воспитанию молодежи

Участников специальной военной операции станут чаще и активнее привлекать к воспитанию молодого поколения. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что для этого необходимо, в том числе развивать отделения организации дополнительного профобразования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» во всех регионах РФ. На эти цели нужно предусмотреть выделение дополнительных ассигнований из федеральной казны в период с 2025 по 2030 годы.

Напомним, заявление главы государство было сделано после подведения итогов совместного заседания комиссий Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»