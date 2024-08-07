Общество

Путин высказался о привлечении бойцов СВО к воспитанию молодежи

Общество 07.08.2024 17:24
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07.08.2024 17:24


Участников специальной военной операции станут чаще и активнее привлекать к воспитанию молодого поколения. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС. 

Уточняется, что для этого необходимо, в том числе развивать отделения организации дополнительного профобразования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» во всех регионах РФ. На эти цели нужно предусмотреть выделение дополнительных ассигнований из федеральной казны в период с 2025 по 2030 годы. 

Напомним, заявление главы государство было сделано после подведения итогов совместного заседания комиссий Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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