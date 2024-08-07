ИКВО вычеркнула из списка кандидата в депутаты облдумы

Общество 07.08.2024 12:02
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07.08.2024 12:02
Волгоградский облизбирком исключил из списка кандидатов в депутаты областной думы Светлану Кусмарцеву. Как сообщили V102.RU в облизбиркоме, такое решение было принято на основании личного заявления Кусмарцевой.
Волгоградка входила в список кандидатов в депутаты облдумы, выдвинутого по единому избирательному округу «Единой Россией».
Известно, что Светлана Кусмарцева является главой Антиповского сельского поселения Камышинского района и депутатом районной думы.
Ранее, напомним, сообщалось, что облизбирком отказал в регистрации претенденту на депутатский мандат от партии «Новые люди» на основании того, что он скрыл наличие судимости.
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