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В Волгограде отменили комиссии при оплате ЖКУ для определенной категории граждан

Главное 06.08.2024 12:17
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06.08.2024 12:17

С 1 июля для определенной категории граждан, которые нуждаются в социальной поддержке, отменили комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг. Как сообщили ИА «Высота 102» в «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», согласно новому закону, банкам запрещается взимать деньги за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также пеней при несвоевременной (неполной) оплате.

В число таких льготных категорий вошли:

- пенсионеры;

- многодетные родители;

- инвалиды;

- ветераны боевых действий;

- члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Отметим, новые нормы Жилищного кодекса, запрещающие взимать комиссии, были приняты в соответствии с поручением президента России. Как отмечают авторы законопроекта, для социально незащищённых категорий граждан сумма комиссии может быть значительной. Их отмена поможет снизить финансовую нагрузку населения.

Тем временем в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» напомнили волгоградцам, что бескомиссионная оплата за услуги водоснабжения и теплоснабжения для всех категорий граждан доступна наличным расчётом через кассу по адресу: Волгоград, ул. Пархоменко, 47а.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

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