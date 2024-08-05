В Волгограде отдраили мраморные стены на трех подземках СТ

Общество 05.08.2024 11:02
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05.08.2024 11:02
Подрядная организация завершила работы по очистке стен, лестниц и полов трех подземных станций скоростного трамвая. Работы по генеральной уборке ведутся параллельно с реконструкцией трамвайного полотна наземного участка линии СТ, рассказали V102.RU в администрации Волгограда.
Со временем мрамор и гранит, которыми облицованы все подземные станции скоростного трамвая, изменили свой первоначальный цвет. На природном камне образовались известковый налет, ржавчина и другие загрязнения, для удаления которых требуются специальные средства.
В период временной остановки скоростного трамвая для проведения очередного этапа реконструкции наземной линии было принято решение выполнить генеральную уборку станций «Пионерская», «Профсоюзная» и «ТЮЗ». С помощью специального оборудования и спецсредств рабочие провели глубокую очистку поверхностей из натурального камня. Всего на трех станциях подрядная организация вернула первоначальный вид 5,3 тысячам квадратных метров плит из гранита и мрамора, которыми облицованы стены, пол и лестничные марши.
Также были очищены от потемнений и ржавчины элементы декоративного оформления пассажирских платформ, выполненные из металла. Глубокая очистка поверхностей проводилась впервые с момента открытия подземных станций, подчеркнули в мэрии.
Фото администрации Волгограда
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