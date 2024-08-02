



Жители Волгограда и те, кто по разным причинам покинул родной город, вторую неделю обсуждают короткое видео, опубликованное сообществом «Hello_Volgograd» в Instagram*. Как сообщает ИА «Высота 102», авторы ролика попытались передать свою любовь к родному городу и многие подписчики сообщества поддержали их в этом.

Вероятно, что очень многие кликнули на видео, увидев его провокационный заголовок «"Минусы" жизни в Волгограде, о которых должны знать все». Однако тех, кто недолюбливает город на Волге, с первых кадров ждало большое разочарование – авторы перечислили лишь приятные стороны города-героя, которые, впрочем, при большом желании тоже можно воспринимать с негативом.

– Большое количество катеров, теплоходов для прогулок по Волге. Много аттракционов и зон для отдыха с детьми. Много мероприятий по выходным. На телефоне не хватает памяти, чтобы снять всю красоту города. Ночной Волгоград прекрасен, – перечисляется в клипе под впечатляющий видеоряд и атмосферную музыку.

В социальной сети видео собрало сотни комментариев. Здесь, по традиции, нашлось место и конструктивной критике, и признаниям в любви городу, и даже спорам.

Так, волгоградцы отмечают, что на окраинах города властям определенно есть, над чем работать, а в большей степени Волгоград преобразился лишь в центре. Однако, тут же комментаторы признают: не заметить очевидных изменений в лучшую сторону невозможно. А некоторые и вовсе напоминают о том, что в иных городах России центральных улиц с развитой инфраструктурой как таковых нет:

– В Волгограде только в центре цивилизация. На окраинах ее нет, – написал автор самого популярного комментария.

– Ребята! Те, кто пишут, что только в центре цивилизация есть... ну это же так здорово! У вас хотя бы есть центр. Не забывайте, что есть города, где даже в центре нет цивилизации, – пишут подписчики.

Нашлось место в комментариях и спорам по поводу качества дорог, и по поводу неубранности городских улиц в районах, но что приятно отметить – очень многие откровенно признавались Волгограду в любви:

– Поверьте, в других городах то же самое. Красота в глазах смотрящего.

– У Волгограда нет минусов!

– Я люблю свой город! Переехала в центр и вам желаю этого!

* Instagram — запрещенная на территории России социальная сеть для обмена фотографиями и видео, принадлежащая корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Видео: Hello_Volgograd