Дизайнер Артемий Лебедев в интервью Дудю* объяснился за «Родину-мать»

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев в интервью Юрию Дудю* резко прошелся по личности автора известной во всем мире скульптуры «Родина-мать зовет!», назвав его старым маразматиком, и объяснился за свои прошлые высказывания.

Напомним, в 2020 году в ролике на YouTube Артемий Лебедев назвал известную скульптуру «ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь, то есть это такая [бесполезная вещь], которую один раз поставили, она является символом, и ее нельзя снести».

Волгоградские политики и общественники тогда резко осудили высказывание дизайнера. Лебедев в свою очередь прокомментировал последовавшую проверку ФСБ и отметил, что ничего плохого про монумент на главной высоте России он не говорил, а лишь покритиковал его новое освещение.

– Когда я вижу «Родину-мать», которая не самый красивый памятник изначально. Вучетич – этот старый маразматик сделал ужасную вещь. Наверное, он убедил какой-то там комитет, когда все это было важно и так далее. У нее контур хороший, с этим я не спорю. Вот этот силуэт с мечом – хорошая находка. Но памятник, я считаю, не такой, какой он мог бы быть. Можно было понежнее сделать, – заявил Лебедев. – И когда не самый красивый памятник еще какие-то кривожопые люди подсветили так, что там вообще полный [ужас]. Собственно комментарий об этом. Нельзя подсвечивать [плохо] даже слабый памятник, его надо подсвечивать хорошо. У нас все же фигура человеческая, а значит с помощью света, в том числе, анатомические подробности должны быть прорисованы.

Затем предприниматель пустился в разъяснения по поводу своих скандальных высказываний от 2020 года, которые всколыхнули общественность:

– Эта такая токсичная тема, за которую мне очень сильно попадает от властей. Назовем это так. Моя точка зрения, когда я комментирую какие-то скульптуры, символику, графический дизайн, гербы, флаги, вообще все, что угодно и даже букву Z, я комментирую это с точки зрения профессионального дизайнера, который занимается этим всю жизнь. Любой памятник должен быть, во-первых, инженерным сооружением, а также иметь эстетические характеристики. Дальше все делится на памятники, которые я считаю хорошими, удачными, классными и так далее, и памятники, которые я считаю уродскими, которые получают священный статус потому, что это памятник в честь священного события. И дальше мы оказываемся заложниками такого нашего языческого существования, что мы не можем обсуждать художественные достоинства того, что было поставлено в честь священного события. Я профессионал – у меня нет сакральности. Я как гинеколог.

Лебедев уточнил, что пару лет назад еще до СВО он был вызван в кабинет следователя СК в связи со своими нелестными оценками известного на весь мир монумента.

– Какой-то депутат волгоградский написал на меня маляву. Меня вызвали в СК, чтобы ему послать какой-то ответ. Беседа в кабинете была. На все вопросы следователи был один мой ответ – 51 ст. Конституции, которая гарантирует право не свидетельствовать против себя, – вспомнил дизайнер.

*Юрий Дудь — признан в РФ лицом, выполняющим функцию иноагента.

