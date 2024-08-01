Общество

Дизайнер Артемий Лебедев в интервью Дудю* объяснился за «Родину-мать»

Общество 01.08.2024 16:05
0
01.08.2024 16:05


Известный российский дизайнер Артемий Лебедев в интервью Юрию Дудю* резко прошелся по личности автора известной во всем мире скульптуры «Родина-мать зовет!», назвав его старым маразматиком, и объяснился за свои прошлые высказывания.  

Напомним, в 2020 году в ролике на YouTube Артемий Лебедев назвал известную скульптуру «ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь, то есть это такая [бесполезная вещь], которую один раз поставили, она является символом, и ее нельзя снести». 

Волгоградские политики и общественники тогда резко осудили высказывание дизайнера. Лебедев в свою очередь прокомментировал последовавшую проверку ФСБ и отметил, что ничего плохого про монумент на главной высоте России он не говорил, а лишь покритиковал его новое освещение. 

– Когда я вижу «Родину-мать», которая не самый красивый памятник изначально. Вучетич – этот старый маразматик сделал ужасную вещь. Наверное, он убедил какой-то там комитет, когда все это было важно и так далее. У нее контур хороший, с этим я не спорю. Вот этот силуэт с мечом – хорошая находка. Но памятник, я считаю, не такой, какой он мог бы быть. Можно было понежнее сделать, – заявил Лебедев. – И когда не самый красивый памятник еще какие-то кривожопые люди подсветили так, что там вообще полный [ужас]. Собственно комментарий об этом. Нельзя подсвечивать [плохо] даже слабый памятник, его надо подсвечивать  хорошо. У нас все же фигура человеческая, а значит с помощью света, в том числе, анатомические подробности должны быть прорисованы.  

Затем предприниматель пустился в разъяснения по поводу своих скандальных высказываний от 2020 года, которые всколыхнули общественность: 

– Эта такая токсичная тема, за которую мне очень сильно попадает от властей. Назовем это так. Моя точка зрения, когда я комментирую какие-то скульптуры, символику, графический дизайн, гербы, флаги, вообще все, что угодно и даже букву Z, я комментирую это с точки зрения профессионального дизайнера, который занимается этим всю жизнь. Любой памятник должен быть, во-первых, инженерным сооружением, а также иметь эстетические характеристики. Дальше все делится на памятники, которые я считаю хорошими, удачными, классными и так далее, и памятники, которые я считаю уродскими, которые получают священный статус потому, что это памятник в честь священного события. И дальше мы оказываемся заложниками такого нашего языческого существования, что мы не можем обсуждать художественные достоинства того, что было поставлено в честь священного события. Я профессионал – у меня нет сакральности. Я как гинеколог. 

Лебедев уточнил, что пару лет назад еще до СВО он был вызван в кабинет следователя СК в связи со своими нелестными оценками известного на весь мир монумента.

– Какой-то депутат волгоградский написал на меня маляву. Меня вызвали в СК, чтобы ему послать какой-то ответ. Беседа в кабинете была. На все вопросы следователи был один мой ответ – 51 ст. Конституции, которая гарантирует право не свидетельствовать против себя, – вспомнил дизайнер.

*Юрий Дудь — признан в РФ лицом, выполняющим функцию иноагента.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.08.2024 18:39
Общество 01.08.2024 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2024 15:47
Общество 01.08.2024 15:47
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2024 15:02
Общество 01.08.2024 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2024 14:47
Общество 01.08.2024 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2024 13:42
Общество 01.08.2024 13:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.08.2024 13:41
Общество 01.08.2024 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2024 13:20
Общество 01.08.2024 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2024 10:00
Общество 01.08.2024 10:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.08.2024 09:31
Общество 01.08.2024 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2024 09:30
Общество 01.08.2024 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2024 08:54
Общество 01.08.2024 08:54
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2024 21:57
Общество 31.07.2024 21:57
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2024 21:16
Общество 31.07.2024 21:16
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2024 15:56
Общество 31.07.2024 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2024 14:36
Общество 31.07.2024 14:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:26
Осужденный за рэкет чемпион Европы по кикбоксингу Поташкин вышел на свободуСмотреть фотографии
18:39
Не мяукает и высоко прыгает: в Волгограде объявили награду за поимку дикой кошки из АфрикиСмотреть фотографии
18:24
Подробности массового ДТП на Третьей продольной в Волгограде сообщило ГУ МВДСмотреть фотографии
17:53
Шесть автомобилей столкнулись в Волгограде на Третьей продольнойСмотреть фотографии
17:42
Суд в Волгограде изменил приговор фигурантам дела о гибели ребенка в аквапарке «XXI век»Смотреть фотографии
17:38
Трамвайные пути у «Детского центра» в Волгограде должны обновить к 1 октябряСмотреть фотографии
16:54
В Волжском вторую неделю ищут 40-летнего пенсионераСмотреть фотографии
16:24
Под Волгоградом в фуре нашли бочки с сырьем для наркозельяСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде прошел конкурс профмастерства среди лаборантов химического анализаСмотреть фотографии
16:05
Дизайнер Артемий Лебедев в интервью Дудю* объяснился за «Родину-мать»Смотреть фотографии
15:47
В Волгограде ради праздника железнодорожников назначили 4 доппоездаСмотреть фотографии
15:25
План увеличения рождаемости распишут на 10 лет вперед в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:10
В Волжском две легковушки зарубились на пустом перекрёсткеСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде выходили «дюймовочку» весом в 620 граммовСмотреть фотографии
14:47
Боимся угореть заживо: в Волгограде жители многоэтажки стали заложниками неудачного капремонтаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
В Москву из ЕАЭС через Волгоград нелегально везли 194 квадрокоптераСмотреть фотографии
13:58
«Динамо» поборется за золото чемпионата по пляжному гандболуСмотреть фотографии
13:42
Вдохновляя будущее поколение: на ЕвроХим-ВолгаКалии прошел День семьиСмотреть фотографии
13:41
Что нужно, чтобы волгоградцы рожали? Андрей Бочаров провел стратегическую сессиюСмотреть фотографии
13:20
У волгоградца-гонщика арестовали Mercedes-Benz из-за 377 штрафовСмотреть фотографии
13:03
В больницах Волгограда остаются девять пассажиров поезда Казань – АдлерСмотреть фотографии
12:13
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы от «Новых людей» скрыл судимостьСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде директор МКУ Гончаров наваривался на мигрантах-нелегалахСмотреть фотографииCмотреть видео
11:45
Дмитрий Медведев обсудил с фракцией ЕР итоги работы в весеннюю сессиюСмотреть фотографии
11:14
Цены на авиабилеты в Волгограде преодолели планку в 14 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:37
Задержанную волгоградским УФСБ пособницу террористов осудили в МосквеСмотреть фотографии
10:30
Помидоры и капуста резко подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:00
Волгоградские энергетики взыскали долги за электричество с наследников недвижимостиСмотреть фотографии
09:31
Волгоградцы массово жалуются на сбой в работе YouTubeСмотреть фотографии
09:30
В центре Волгограда охамевший торопыга на иномарке рассекал по тротуару: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 