Общество

«Мы не видели паники и слез»: на место крушения поезда Казань – Адлер первыми примчались жители ближайшего хутора

Общество 30.07.2024 13:06
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30.07.2024 13:06


Жители хутора Котельников одноименного сельского поселения Волгоградской области одними из первых прибыли на место крушения поезда Казань – Адлер, которое произошло накануне, 29 июля. Как рассказал V102.RU глава поселения Евгений Тутов, переезд, где произошла катастрофа, находится на расстоянии в трех километрах от населенного пункта. 
Как только мы узнали, что случилось, сразу туда поехали на машинах наших жителей.  Понятно было, что людям нужна была вода – такая жара вчера была. Загрузили баклажки, потом целую водовозку прислали из Пимено-Чернянского сельского поселения. Привезли и еду - люди прямо холодильники свои опустошали, что было, все отдали. На месте были уже глава Котельниковского района Сергей Панкратов, скорые, врачи оказывали помощь мужчине с окровавленной головой. Потом нам сказали, что это был водитель КАМАЗа, – вспоминает глава поселения. 
По словам Евгения Вадимовича, уже после местных жителей на место происшествия подъехали сотрудники МЧС. До этого хуторяне помогали пассажирам выбираться из вагонов вместе с мужчинами, которые ехали в поезде. 
– Что меня удивило, не было никакой паники, я даже слез не видел, люди как-то держали себя в руках, действовали организованно, это меня поразило, хотя картина была ужасная – несколько вагонов с вывороченной обшивкой, с разбитыми стеклами лежали на боку. Чтобы не порезаться об стекла, пассажиры обматывались простынями, вытаскивали матрасы. Люди, конечно, были в шоке, но вели себя мужественно. Это поразило, – продолжает глава поселения. 
Уже через некоторое время на место железнодорожной катастрофы прибыли все экстренные службы, железнодорожники с техникой. 
Оперативный штаб работал почти до утра, пока все пассажиры, которые не получили травм, не отправились к пунктам назначения на других поездах. 
– Все было организованно, слаженно, спасибо губернатору, главе района, железнодорожникам, МЧС и врачам, которые в максимально сжатые сроки решили главные задачи – и людям помогли, и движение поездов наладили, – заключил Евгений Тутов. – Вот в таких экстремальных ситуациях и проявляется взаимная поддержка, готовность помочь, и думаю, что мы все вместе справились с этим. 

По последним данным волгоградского облздрава, в больницах остается 21 пассажир поезда №491. Трое пострадавших – помощник машиниста, пассажирка и водитель грузовика –
в тяжелом состоянии. 
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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