В Волгограде суд запретил игру, пропагандирующую убийства педагогов





В Волгограде прокуратура инициировала блокировку интернет-ресурса, пропагандирующего убийства. Как сообщает ИА «Высота 102», внимание надзорного ведомства привлекла игра, в которой предлагалось одним из извращённых способов лишить жизни педагога.

- В рамках осуществления мониторинга в сети Интернет выявлены страницы с предложением сыграть в онлайн-игру, в которой визуализируется убийство учеником преподавателя различными способами. Данная информация пропагандирует насилие, жестокость и антиобщественное поведение, - подчеркнули в пресс-службе Дзержинского районного суда Волгограда.

Отметим, такого рода контент запрещён российским законодательством. Прокуратура обратилась в суд с требованием ограничить в нашей стране доступ к ресурсу. Судебный орган полностью поддержал требования надзорного ведомства. Соответствующее решение уже направлено в Роскомнадзор для внесения игрового портала в реестр заблокированных ресурсов.

Фото из архива ИА «Высота 102»