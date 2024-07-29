В Волжском отдыхающие на пляже достали из воды труп мужчины

В Волжском Волгоградской области на берегу Ахтубы накануне напротив дома № 67А по улице Озерной в СНТ «Дружба» обнаружен труп мужчины, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Все произошло примерно в полдень. Мужчина спокойно купался, потом решил нырнуть в воду и после этого пропал из виду, — рассказал источник. — Тело вытащили отдыхающие. К сожалению, пловцу уже ничем нельзя было помочь.

Известно, что утонувшему был всего 31 год. В СУ СКР по Волгоградской области журналистам информагентства в ответ на запрос пояснили, что по факту гибели организована процессуальная проверка.

Напомним, в Волгоградской области мужчина утонул на глазах у очевидцев.

Фото: архив ИА «Высота 102»