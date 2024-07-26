Общество

Центр сельского туризма «Светлая Ферма» расширяет горизонты

Общество 26.07.2024 09:20 Реклама
0
26.07.2024 09:20 Реклама


Центр сельского туризма «Светлая ферма», расположенный в Светлоярском районе Волгоградской области, приглашает гостей провести незабываемый уикенд на просторах Волгоградской степи. 
На территории в несколько гектаров удачно расположились Дом фермера, открытый бассейн, лодочная станция с уникальными гриль-ботами, настоящая ферма и многое другое. А на пруду площадью 100 Га гости могут поплавать на sup-бордах или попробовать себя в трофейной рыбалке.

Новинкой туристского сезона-2024 на «Светлой ферме» стали гостевые дома, выполненные в футуристичном стиле, которые уже доступны для бронирования. Гостевые дома на «Светлой ферме» оборудованы всем необходимым для комфортного проживания семьи из двух или трех человек. Внутри гостевого дома две разделенные комфортным санузлом зоны, в одной из которых расположена двуспальная кровать, а в противоположной – мини-гостиная.

Из каждого гостевого дома открывается невероятный вид, с одной стороны – на пруд, площадью 100 Га, с другой стороны – на бескрайние просторы южной степи. А такие закаты, как на «Светлой ферме» редко можно встретить где-то еще!
Забронировать свой лучший отдых или узнать подробную информацию можно по телефону +7(927)258-67-65 или на официальном сайте www.ferma-vlg.ru
Фото из архива «Светлой фермы».
Реклама. ИП Сидряков П.А. ИНН 342602573006

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.07.2024 09:52
Общество 26.07.2024 09:52
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2024 08:30
Общество 26.07.2024 08:30
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 21:49
Общество 25.07.2024 21:49
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 20:05
Общество 25.07.2024 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 19:18
Общество 25.07.2024 19:18
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 16:48
Общество 25.07.2024 16:48
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 16:27
Общество 25.07.2024 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 16:08
Общество 25.07.2024 16:08
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 15:55
Общество 25.07.2024 15:55
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 15:05
Общество 25.07.2024 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 14:45
Общество 25.07.2024 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 13:10
Общество 25.07.2024 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 11:26
Общество 25.07.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 11:00
Общество 25.07.2024 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 10:48
Общество 25.07.2024 10:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:52
В Волгограде разбирают плиты на братской могиле с потушенным Вечным огнемСмотреть фотографии
09:33
Как в боевике: в Волгограде засняли эффектное ДТП с кроссовером-перевёртышемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:23
Волгоградец за три месяца отдал лже-брокерам 5,4 миллионаСмотреть фотографии
09:20
Центр сельского туризма «Светлая Ферма» расширяет горизонтыСмотреть фотографии
08:54
«Обещали 10 тысяч долларов»: волгоградский подрывник признался в связях с СБУСмотреть фотографииCмотреть видео
08:30
Спикер гордумы подарил Волжскому филина с пятакомСмотреть фотографии
06:26
Волгоградский дзюдоист нашел работу у сына российского миллиардераСмотреть фотографии
22:17
В Волгограде автовор получил срок за кражу вишневой «семерки»Смотреть фотографии
21:49
Глава регфонда «Защитники Отечества»: Центр для участников СВО в Волгограде – важный и уникальный проектСмотреть фотографии
21:25
В Волжском обесточены крупные ТРЦ, магазины и рестораныСмотреть фотографии
20:55
В Волжском в квартире девятиэтажки сгорели два человекаСмотреть фотографии
20:05
Суд обязал УК «Жемчужина» изгнать насекомых из четырехэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:18
«Даже не хочется садиться»: волгоградцев возмутила ржавая трибуна на стадионе «Зенит»Смотреть фотографии
18:22
Курс доллара в бананах вырос в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:45
«Ротор» обзавелся новым вратарем из молодежкиСмотреть фотографии
17:31
Экосовет попросил правоохранителей проверить опасную нефтебазу в ГородищеСмотреть фотографии
16:51
Под Волгоградом обезглавивший свою сожительницу мужчина получил 11 лет строгачаСмотреть фотографии
16:48
В Волжском предпринимателя поймали на продаже контрафактных презервативовСмотреть фотографии
16:27
Мэрию Волгограда заставили заплатить за страдания контуженной дорожным знаком школьницыСмотреть фотографии
16:26
ВТЗ посетили участники проекта «Дети едут к детям: ЗаводИтуризм на Родине»Смотреть фотографии
16:08
Телеведущий Дмитрий Дибров в Balenciaga произвел фурор в волгоградской глубинкеСмотреть фотографии
15:55
В центре Волгограда на неделю закроют два автомобильных переездаСмотреть фотографии
15:33
Волгоградцам напомнили порядок найма на работу иностранцевСмотреть фотографии
15:21
«Собирался на лодке в Грецию»: стали известны подробности задержания волгоградского подрывника Евгения СеребряковаСмотреть фотографии
15:15
Бизнес по-соседски: как эффективно вести свое дело на первых этажах жилых домов в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:05
В Волгоградской области разыскивают 13-летнего подросткаСмотреть фотографии
14:45
Выплаты бойцов СВО защитят от списания при банкротствеСмотреть фотографии
13:58
На Ангарском в злосчастной яме с маршруткой пострадала женщина: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
«Смыло огороды и дороги»: в Волгоградской области прошел аномальный ливеньСмотреть фотографииCмотреть видео
13:37
Волгоградец с сообщником из Краснодарского края украли фуру с грузом на 12 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
 