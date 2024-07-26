Центр сельского туризма «Светлая Ферма» расширяет горизонты

Общество 26.07.2024 09:20 Реклама
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26.07.2024 09:20 Реклама
Центр сельского туризма «Светлая ферма», расположенный в Светлоярском районе Волгоградской области, приглашает гостей провести незабываемый уикенд на просторах Волгоградской степи.
На территории в несколько гектаров удачно расположились Дом фермера, открытый бассейн, лодочная станция с уникальными гриль-ботами, настоящая ферма и многое другое. А на пруду площадью 100 Га гости могут поплавать на sup-бордах или попробовать себя в трофейной рыбалке.
Новинкой туристского сезона-2024 на «Светлой ферме» стали гостевые дома, выполненные в футуристичном стиле, которые уже доступны для бронирования. Гостевые дома на «Светлой ферме» оборудованы всем необходимым для комфортного проживания семьи из двух или трех человек. Внутри гостевого дома две разделенные комфортным санузлом зоны, в одной из которых расположена двуспальная кровать, а в противоположной – мини-гостиная.
Из каждого гостевого дома открывается невероятный вид, с одной стороны – на пруд, площадью 100 Га, с другой стороны – на бескрайние просторы южной степи. А такие закаты, как на «Светлой ферме» редко можно встретить где-то еще!
Забронировать свой лучший отдых или узнать подробную информацию можно по телефону +7(927)258-67-65 или на официальном сайте www.ferma-vlg.ru
Фото из архива «Светлой фермы».
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