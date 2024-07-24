Партию беспилотников отправили на СВО из Волгоградской области

Партию квадрокоптеров различных модификаций оперативно собрала и отправила Волгоградская область землякам, участникам СВО. Заявка поступила от командиров воинских частей волгоградского гарнизона, находящихся в зоне проведения спецоперации, рассказали V102.RU в администрации региона.
Беспилотники необходимы военнослужащим для выполнения оперативных задач в зоне проведения СВО. Летательные аппараты были приобретены за счет средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
Напомним, регион регулярно направляет спецгрузы воинским частям волгоградского гарнизона — продукцию военного назначения, оптику, оргтехнику, радиостанции, оборудование для инженерных целей.
Фото администрации Волгоградской области