Общество

РПН отчитался об уровне радиации в Волгоградской области

Общество 23.07.2024 08:31
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23.07.2024 08:31


Радиационная обстановка на территории Волгоградской области остается стабильной, превышений естественного гамма-фона не зафиксировано. Об этом заявили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, передает V102.RU.
За 1 полугодие 2024 года аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» в рамках социально-гигиенического мониторинга было проведено более 800 исследований на радиологические показатели, из них: 831 дозиметрических исследований на открытой местности и в помещениях, по результатам которых мощность дозы гамма-излучения  составила 0,06 мкЗв/ч.- 0,13 мкЗв/ч. что находится в пределах естественного радиационного фона. 
За указанный период на территории Волгоградской области на соответствие радиологическим показателям проведено 56 исследований радона на открытой местности и в помещениях, 120 исследований проб воды. По результатам  превышений нормативных значений также не зарегистрировано, заверили в ведомстве. 
Напомним, 19 июля стала распространяться информация о том, что якобы на Ростовской АЭС в результате аварии произошел выброс радиации, а радиоактивное облако двигается в сторону Саратова. На АЭС опровергли эти слухи. 

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