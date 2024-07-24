Виновен: суд приговорил директора волгоградской УК к обязательным работам





Суд признал руководителя волгоградской УК «Управление 34» виновным в неисполнении судебного решения о погашении задолженности за потребленную электроэнергию и приговорил его к обязательным работам.

Уголовное дело в отношении представителя управляющей компании ЖКХ было возбуждено отделом дознания Краснооктябрьского районного отделения судебных приставов г.Волгограда по факту неисполнения решений суда о взыскании задолженности в пользу ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Всего коммунальщики задолжали за потребленную электроэнергию более 1,3 миллиона рублей. Энергетики обратились за взысканием долга в суд, который удовлетворил их требования. Однако, представители сферы ЖКХ не спешили выплачивать задолженность, фактически игнорируя выполнение судебного решения. В связи с чем в мировой суд обратилась уже служба судебных приставов.

В 2024 году приговором мирового судьи Краснооктябрьского района г. Волгограда руководитель должника ООО «Управление 34» гр-н С. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 315 УК РФ, и приговорен к наказанию в виде обязательных работ.

— Это не первый случай, когда ответственность должностных лиц, возглавляющих предприятия и организации, злостно не исполняющих решения суда по оплате задолженности за электроэнергию, наступает по уголовной статье, — отметили в ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Как сообщили V102.RU в компании, в 2019 году к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ был привлечен руководитель ТСЖ «Хользунова 18» (Краснооктябрьский район), в 2020 по ст. 177 УК РФ – руководитель СНТ «Радуга» (г. Волжский), а по ст. 315 УК РФ –руководитель СНТ «Горчичник» (Красноармейский район г. Волгограда).

«Волгоградэнергосбыт» предоставил редакции список управляющих компаний, имеющих на 01 июня 2024г. максимально большую дебиторскую задолженность за потребленную электроэнергию (сумма указана в тыс. руб.).

1. ООО «УК «Волга-КомСервис» — 10 882,17

2. ООО «УК Жилищный стандарт» — 8 442,03

3. ООО «ПАРАДИГМА» — 7 972,49

4. ТСЖ «Содружество» — 7 328,14

5. ООО «УК КОНТУР» — 6 306,61

6. ООО «УК Надежда» — 5 758,73

7. ООО «УПРАВЛЕНИЕ 3» — 4 516,90

8. ТСН (Ж) «Квартал 122» — 4 368,73

9. ООО Группа компаний «Южные районы Волгограда — 4 012,25

10. ООО «Алые паруса» — 3 565,78

11. ООО УК «Волжский край» — 3 307,80

12. ООО «Жилищно-эксплуатационный участок» — 3 070,00

13. ООО «Флотилия 7А» — 2 667,16

14. ТСЖ «Квартал №6» — 2 157,08

15. ООО «Волга Дом» — 2 147,05

— За неисполнение решения суда о взыскании задолженности законом установлена уголовная ответственность, предусмотренная ст. 315 УК РФ, от штрафа вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет. И работа по привлечению к ответственности злостных неплательщиков проводится на постоянной основе, — напоминают в ПАО «Волгоградэнергосбыт» руководителям недобросовестных управляющих компаний и муниципальных предприятий, имеющих долги перед гарантирующим поставщиком электроэнергии.

Фото: архив V102.RU



