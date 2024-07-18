ЕР: По программе капремонта в порядок привели 4,1 тысячи школ в российских регионах





«Единая Россия» подвела промежуточные итоги президентских программ капремонта и строительства образовательных учреждений. Ход работ, готовность школ и детсадов к началу нового учебного года обсудили на федеральном штабе партии и Минпросвещения, который провели врио секретаря генсовета Владимир Якушев и министр Сергей Кравцов, сообщает сайт ER.ru.

Владимир Якушев отметил, что на сегодня построены 1236 новых школ и 1680 детсадов. В этом году запланирован ввод 364 новых школ на 300 тысяч мест. По программе капремонта отремонтировано 4122 школы. За счёт федеральных средств в 2024 году запланирован ремонт 1057 школ. Из них 534 школы – с окончанием работ в 2025 году.

– По 1030 объектам контракты заключены, работы идут в графике. Среди регионов с большим количеством и высокой степенью готовности объектов – Ставропольский край, Республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Нижегородская, Тульская, Новосибирская, Омская, Свердловская области, Кемеровская область – Кузбасс. Хочу поблагодарить всех за работу, – сказал Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что активно программа реализуется и в новых регионах. Несмотря на все сложности и то, что они первый год полноценно участвуют в программе капремонта школ, результаты очень хорошие.

Врио секретаря генсовета «Единой России» также обратил внимание, что по 25 школам контракты пока не заключены. Долги по капремонту остались у четырех регионов. Это четыре школы в Курганской области, по одной школе – в Иркутской и Томской областях, Карачаево-Черкессии. По строительству новых зданий школ риски есть в 56 субъектах РФ.

– Просил бы глав регионов лично подключиться к ситуации по этим объектам и в постоянном режиме держать вопрос на контроле. С 22 июля по 18 августа мы проведем всероссийский мониторинг завершения капитального ремонта и оснащения школ, которые запланированы к сдаче к началу учебного года. Прошу координаторов партийного проекта «Новая школа» в регионах, ответственных депутатов в постоянном режиме заниматься этим вопросом, чтобы в сентябре у всех детей был полноценный праздник, – сказал Якушев.





Активно реализуется программа капремонта и в Волгоградской области. Региональный координатор проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» Наталия Барышникова отметила, что в этом году на территории региона был дан старт самому масштабному обновлению зданий и материально-технической базы образовательных учреждений. Так, в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования» было включено 87 школ.

– К концу 2024 года запланировано открытие 6 капитально отремонтированных школ, а уже осенью этого года откроют свои двери для учеников две новых школы №7 по улице Кортоева и №45 по улице Шекснинской в Дзержинском районе Волгограда, и еще две школы в ЖК «Комарово» Советского района и поселка ГЭС Тракторозаводского района будут готовы уже в 2025 году. В первой половине 2024 года мониторинговые группы, в состав которых вошли сенаторы РФ, депутаты всех уровней власти, секретари местных отделений партии и члены родительской общественности совместно с активистами проекта регулярно выезжали на объекты, отслеживали соблюдение сроков выполнения работ совместно с подрядчиками.

Особенно важным направлением проекта, считаю проведение Всероссийской акции «Собери ребенка в школу». В прошлом году активисты передали более тысячи школьных наборов для первоклассников из всех районов Волгоградской области, уделив особенное внимание многодетным и малообеспеченным семьям, семьям участников СВО и подшефного Станочно-Луганского района ЛНР. В этом году также планируется охватить как можно больше нуждающихся семей и масштабировать эту замечательную акцию, – рассказала Наталия Барышникова.

За каждым объектом капремонта школ закреплены депутаты от «Единой России» всех уровней, сенаторы. Они несут персональную ответственность за качество и сроки выполнения работ. Сергей Кравцов отметил, что такая система контроля доказала свою эффективность и может быть использована при реализации новых национальных проектов.

– У нас в высокой степени готовности нацпроекты «Молодежь и дети» и «Семья». Опыт и реализацию (программ капремонта школ и строительства новых образовательных учреждений - Прим.ред.) в таком темпе предлагаю продолжить, – отметил министр.

Он также напомнил, что Минпросвещения начало отбор заявок на следующий цикл капремонта школ, детсадов и колледжей и будет учитывать результаты реализации президентской программы. Если работы по объектам не завершены, то для таких регионов введут штрафные санкции в виде уменьшения объема субсидий.

Помимо этого, на федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения стартовала традиционная партийная акция «Собери ребенка в школу». Партия оказывает адресную помощь детям из многодетных, малообеспеченных и из семей других льготных категорий в подготовке к началу учебного года. В прошлом году такую помощь получили почти 220 тысяч детей по всей стране, более 60 тысяч – дети из Донбасса и Новороссии. Пункты сбора школьных рюкзаков партия организует на базе приемных председателя «Единой России» и в штабах общественной поддержки.

Фото: пресс-служба «Единой России».



