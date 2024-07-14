В Краснослободске установят памятник в честь местных жителей, погибших на СВО

Вслед за Волгоградом, Волжским и Камышином, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области планируют увековечить память земляков, погибших на полях сражений специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», памятник должен быть установлен в Краснослободске, на территории центрального городского парка.

По информации регионального отделения фонда «Защитники отечества», в настоящее время подготовлен концепт-проект монумента. На минувшей неделе он был представлен местным семьям, чьи родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий.

Согласно визуализации, памятник будет представлять собой скульптуру бойца, стоящего на фоне гранитной плиты. С одной из сторон разместится надпись из трёх латинских букв «Z O V», которыми во время начала СВО обозначались подразделения, работающие на разных участках фронта. Обрамлять композицию по краю будут силуэты улетающих в небо журавлей. Также на одной из сторон гранитной плиты должна разместиться звезда – один из символов российской армии.

Отметим, по итогу встречи с родственниками специалисты фонда «Защитники отечества» пообещали доработать концепцию, после чего начнётся реализация проекта в жизнь.

Фото: региональное отделение фонда «Защитники отечества»