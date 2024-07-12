Росводресурсы из-за жары снова увеличили сбросы воды на Волжской ГЭС

Общество 12.07.2024 15:44
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12.07.2024 15:44
Росводресурсы сегодня, 12 июля, скорректировали работу Волгоградского гидроузла в целях поддержания уровня в Волгоградском водохранилище, передает V102.RU. Согласно новым рекомендациям, средние сбросные расходы Волжской ГЭС с 13 июля по 10 августа составят 6000-6500 м³/с. Ранее на Волжской ГЭС до 10 июля были увеличены сбросы в пределах 5700 - 6300 м³/с.
Как пояснили в ведомстве, режимы установлены с учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне. Решение было принято по итогам заседания 11 июля рабочей группой по регулирования режимов работы водохранилищ.
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