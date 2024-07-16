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Разоблачаем мифы о такси вместе с Drivee

Главное 16.07.2024 12:29 Реклама
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16.07.2024 12:29 Реклама

Страшилкам про чёрную руку и красные туфельки не уступают страшилки и городские легенды про такси и различные сервисы заказа машин. Мифов, с этим связанных, накопилось уже на трёхтомник. Но они, в отличие от исторических, ценности не имеют и их стоит развеять. 
Этим и займемся на примере сервиса для заказа городских поездок Drivee.
Миф №1. Приложение может само поднять цену, если поменяется погода, случится внезапная пробка или просто так захочет. В Drivee такого не бывает, во-первых, потому что о цене договариваются сами пользователи напрямую, а во-вторых, потому что по правилам сервиса цена, о которой договорились, является окончательной и не меняется, несмотря ни на что. 
Миф №2. Различные списания с карт за несуществующие поездки или за поездки, которые уже закончились, или в несколько раз превышающие реальную стоимость услуг. И тут тоже есть несколько уровней защиты на стороне агрегатора. А c Drivee всё еще проще, ведь в этом сервисе предусмотрена оплата наличными или онлайн-переводом. 
Миф №3. Это небезопасно. Мол, и рейтинги водителей невесть как создаются, и завести может не туда. На самом деле поездки с агрегаторами куда безопаснее, чем, например, просто ловить машину. Рейтинг водителя в Drivee формируется на основании оценок пассажиров. Кажется, объективнее быть уже не может. А прежде чем стать водителем в сервисе, человек должен пройти проверку и предоставить необходимые документы. 
Но если вдруг что-то пошло не так, пассажир может воспользоваться специальной кнопкой для быстрого вызова полиции или связи с поддержкой сервиса. Ещё есть возможность отправить свои геометки родным, чтобы отслеживать автомобиль в реальном времени по карте. Передать можно любым удобным способом: через мессенджеры, социальные сети, электронную почту или SMS.
Миф №4. Такси — это дорого. Самый популярный, самый живучий и самый нежизнеспособный миф. Это давно уже не роскошь, тем более в сервисах, где о цене можно договориться и ехать за те деньги, которые вы можете спокойно и без тарана бюджета заплатить. 
Drivee — сервис, где пассажиры и водители сами договариваются о цене, пользователь может выбирать из предложений водителей по их рейтингу, автомобилю и по стоимости поездки. Водители могут предлагать свою стоимость, если не подходит предложение пассажира.
Водители, сотрудничающие с Drivee, сами решают сколько и когда выходить на линию. После тщательной, но быстрой проверки, они могут начинать выполнять заказы и делать это так часто и так активно, как им удобно. Плата за сервис сравнительно небольшая, а оплату водитель получает сразу после поездки. Кроме того, за активность водители могут получать бонусы.
Ну и самое главное, водитель всегда видит точку назначения до принятия заказа, может не принимать поездки без каких-либо штрафных санкций.
Drivee — поездки по твоим правилам.
Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play, AppGallery.
Фото: из архива ИА «Высота 102»
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