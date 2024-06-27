В Волгограде сегодня, 27 июня, прошёл кейс-форум Сбера для представителей бизнес-сообщества региона.

«Маркетинг: стратегии эффективного продвижения малого бизнеса» — именно эта тема оказалась в центре внимания более 1000 начинающих и опытных предпринимателей, собравшихся в волгоградской филармонии на мероприятии.

Станислав Романченко, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:

— Для ведения успешного бизнеса необходимо обладать многими знаниями, например, понимать выигрышную для своего дела стратегию развития, разбираться в актуальных трендах на рынке. Для предпринимателей сегмента малый и микробизнес в банке есть готовые специализированные решения, которые пользователям интернет-банка СберБизнес предоставляются абсолютно бесплатно. Например, разработано новое отраслевое решение для онлайн-торговли. Это инструменты для работы с маркетплейсами и интернет-магазинами: аналитика, управление продажами и конструктор интернет-магазина. Свою задачу мы видим в том, чтобы помогать нашим клиентам находить свои ниши и конкурентные преимущества, эффективно управлять продажами на различных площадках и максимизировать прибыль.

Заявленные спикеры кейс-форума — без преувеличения мастодонты маркетинга — Айнур Зиннатуллин, Роман Тарасенко, Ильяна Левина и Станислав Ларин просто и доходчиво, на реальных и понятных примерах рассказали, какие ошибки поджидают бизнесменов на старте и с помощью чего можно удержаться на плаву. Маркетологи со стажем поделились секретами, как компании стать более узнаваемой и увеличить своё присутствие на рынке в свете новых экономических вызовов.

Косметолог Галина Ефремова призналась, что только делает первые шаги на пути к созданию своей клиники:

— Я всё время развивалась только в медицине, а в бизнес-среде пока никого не знаю и любая информация для меня новая. Главное, чтобы она легко воспринималась, и ее можно было внедрить в жизнь. Сейчас я создаю свою клинику, поэтому мне важно знать, как правильно подобрать команду, привлекать новых клиентов и достигать успеха. Ответы именно на эти вопросы я получила на форуме сегодня.





Присутствующие живо реагировали на приглашенных гостей аплодисментами и с удовольствием задавали вопросы. Обсуждались нестандартные способы продвижения, важность обратной связи от клиентов и применение искусственного интеллекта в бизнес-среде. Впрочем, все пришли к единому мнению, что сегодня и завтра в центре внимания все же останется человек с его мыслями и переживаниями.

Спикеры форума советовали волгоградским бизнесменам всегда задавать себе вопрос, зачем они принимают то или иное решение и перестать делать то, во что люди не верят. Выступающие гости отмечали, что картинки идеальной жизни давно никого не цепляют, а успеха добьется тот, кто сможет максимально ненавязчиво и естественно достучаться до своей аудитории.

— Наша задача — грамотно позиционировать в сети наших клиентов, чтобы подсвечивать их сильные стороны и минимизировать негатив. От форума получил новые знакомства и опыт, интересные предложения о сотрудничестве. Считаю, что в Волгограде нужно чаще проводить такие масштабные мероприятия, — поделился волгоградский предприниматель Марк Полубинскас, представивший на форуме репутационное агентство.

Помимо ценных знаний участники мероприятия получили возможность вступить в закрытый клуб предпринимателей, который позволит им узнавать актуальные тренды и взаимодействовать с коллегами.

Также приглашенные гости произвели разбор бизнес-моделей и дали рекомендации для роста. Один из волгоградских предпринимателей на личном примере показал с чего он начинал, с какими проблемами пришлось столкнуться и как в итоге удалось масштабировать свой бизнес.

Заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области Евгений Усков отметил, что любые образовательные программы всегда идут на пользу малому бизнесу и экономике региона в целом:

— Сбер является стратегическим партнером для Волгоградской области, реализуются различные инвестиционные проекты, совершенствуются инструменты для развития бизнеса, в фокусе внимания и социальная ответственность. Сегодня мы видим полный зал, что говорит само за себя. Предпринимателям подобные встречи очень важны. Поэтому сегодняшнее мероприятие лишь подчеркивает, что мы идём в правильном направлении.

В этом году кейс-форум Сбера пройдёт еще в четырёх крупных городах России. Они будут полезны, как начинающим, так и опытным предпринимателям. Каждое мероприятие посвящено одной из самых актуальных тем для бизнеса и дает возможность поучаствовать в нетворкинге и приобрести полезные знакомства.

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