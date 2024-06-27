В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Игорем Слинько





В городе Урюпинске Волгоградской области родные и близкие простятся 28 июня с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Игорем Слинько.

Как сообщили V102.RU в администрации города, Игорь Слинько родился в Харькове, однако школу заканчивал уже в Урюпинске.

В 2023 году мужчина заключил контракт и отправился в зону военной спецоперации. Служил в должности командира отделения захвата штурмовой роты мотострелкового полка.

Погиб Игорь Слинько на 57-м году жизни в начале марта в боях под Новомихайловкой Марьинского района ДНР, до конца выполнив свой воинский долг. У военнослужащего остался сын.

- Урюпинцы скорбят по поводу гибели земляка и выражают искренние соболезнования его родным и близким. Вечная память герою! - говорится в некрологе от администрации Урюпинска.

Фото: администрация города Урюпинск